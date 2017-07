El Consell ha assolit el 78% dels compromisos dels seminaris de govern

El Consell ha aprofitat el seminari de govern que està celebrant aquest cap de setmana a Ademús per a fer balanç del compliment dels compromisos materialitzats en els anteriors seminaris (Morella, Torrevella i Sagunt). Dels 187 compromisos assumits en les tres trobades dels membres de l'executiu, se n'han assolit 147 (un 78,61%), mentre que uns altres 40 es troben en execució (un 21,39%).

Per conselleries, en el cas de Presidència s'han complit fites com ara l'aprovació a les Corts de la llei de l'Agència Valenciana de la Innovació o l'aprovació de la llei del Turisme, que anirà a les Corts en l'últim trimestre de l'any, segons ha indicat la Generalitat en el balanç d'assoliment de compromisos. El fons autonòmic de Cooperació Municipal és un altre dels objectius complits, mentre que el projecte de llei del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana anirà al pròxim ple del Consell, divendres, dia 28 de juliol.

La Conselleria d'Igualtat, al capdavant de la qual es troba la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha complit compromisos com ara "revisar les baixades de grau massives que va realitzar l'anterior govern", en l'àmbit de la dependència, o l'aprovació de la llei integral de Transsexualitat. També s'ha materialitzat l'elaboració de la llei de Renda Garantida de Ciutadania i s'ha aprovat la llei de Joventut, Adolescència i Infància.

Banca pública i atracció d'inversions estrangeres

Pel que fa a les conselleries econòmiques, Hisenda, dirigida per Vicent Soler, ha consolidat l'Institut Valencià de Finances com a banca pública valenciana i ha posat en marxa l'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT) com a embrió de la futura Agència Tributària Valenciana. A més, ha aprovat una normativa reguladora dels fons de caixa fixa. Economia, dirigida per Rafa Climent, ha aprovat el Pla d'Energia Sostenible i l'avantprojecte de llei per a crear una oficina d'atracció d'inversions estrangeres, el Punt d'Atenció a la Inversió. Aquest departament també ha complit compromisos com ara la presentació del pla Avalem Experiència o l'elaboració del mapa de l'emprenedoria valenciana.

Plurilingüisme, oposicions de docents i Mapa Sanitari

La Conselleria d'Educació, dirigida per Vicent Marzà, ha materialitzat compromisos com ara l'aprovació del decret de plurilingüisme o la convocatòria d'oposicions per a cobrir 1.055 places de docents. A més, ha aprovat la nova llei de l'IVAM i ha modificat la llei de Patrimoni. En el cas de Sanitat, dirigida per Carmen Montón, alguns dels compromisos complits són la llei de Mort Digna o el Mapa Sanitari de la Comunitat.

Ajudes al lloguer social i atenció a les víctimes del delicte

En el cas de la Conselleria d'Habitatge, que dirigeix María José Salvador, per exemple, s'han complit diferents objectius, com ara la convocatòria d'una ordre d'ajudes per a lloguer social el 2016 o l'aprovació del Pla de Seguretat Viària. En el cas de la Conselleria d'Agricultura, dirigida per Elena Cebrián, s'han aprovat lleis com la de Pesca i avantprojectes de llei com el d'Estructures Agràries o el d'Espais Naturals Protegits, mentre que, en Justícia, dirigida per Gabriela Bravo, s'ha creat la xarxa pública d'atenció a les víctimes del delicte i s'ha obert el procés de diàleg per a elaborar la nova llei valenciana de la Funció Pública.