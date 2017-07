Puig promet una Agenda Valenciana contra el Despoblament amb "un tractat per a cada comarca"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reafirmat, aquest dissabte, el compromís del Consell amb el desenvolupament d'una Agenda Valenciana contra el Despoblament, que tindrà implicació de totes les conselleries. Serà "un projecte en el qual cada comarca ha de tenir un tractat, no un receptari únic".

Així ho ha avançat aquest dissabte en una reunió amb la Mancomunitat de Municipis del Racó d'Ademús, en el marc del Seminari de Govern-Estiu 2017. La iniciativa pretén combatre el despoblament en el món rural i es presentarà aquest diumenge en la següent jornada de treball del Consell. Es tracta d'un dels eixos centrals del conclave.

"És de justícia que intentem superar els desequilibris territorials. Ho diem en el Racó d'Ademús i en el nom de totes les comarques d'interior que estan patint la síndrome del despoblament i que, per descomptat, necessiten una agenda valenciana contra la despoblació, que és el que el Govern de la Generalitat està engegant", ha reivindicat.

"Del que es tracta és d'escoltar les poblacions"

Per a aconseguir-ho, Puig ha precisat que l'agenda "té a veure amb tots els departaments de la Generalitat" i que "la setmana vinent es constituirà la comissió interdepartamental que va aprovar el Consell" per al seu desenvolupament.

El cap del Consell ha matisat que "del que es tracta és d'escoltar també les poblacions". "No es tracta de fer des de València un projecte per a cada comarca, sinó que, des de cada comarca i amb el suport de la Generalitat i de la resta d'institucions, aconseguim acabar amb el fatalisme històric que suposa que els pobles hagen de desaparèixer", ha assenyalat.

"No ens resignem i treballarem amb un projecte que se senta en els pobles i en les comarques, un projecte en el qual cada comarca ha de tenir un tractat, no pot ser un receptari únic". Sota aquest prisma, ha apuntat com a principal objectiu la implementació de "polítiques que garantisquen ocupació, benestar i serveis públics de qualitat".

Oltra: "Sense escoles, els xiquets se'n van"

Per la seua banda, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha posat en valor "en quin mesura les polítiques socials contribueixen a fixar la població al terreny".

La també consellera d'Igualtat ha indicat que, "per exemple, les escoles rurals fan que els xiquets puguen quedar-se en els seus municipis". "Sense educació, sense escoles, els xiquets se'n van; si se'n van els xiquets, els pobles moren", ha recalcat.

"Una altra qüestió són els serveis socials, els serveis residencials per a persones majors i l'atenció a persones amb diversitat funcional", ha apuntat, abans d'afegir que en la comarca d'Ademús s'han destinat més de 74.000 euros al reforç dels serveis socials".

Aquesta inversió "ha permés passar d'una persona per a tota la comarca a cinc persones per a tota la comarca". "És una manera també de crear treball, que es fixe la gent al territori. És un treball no deslocalizable, ben remunerat i estable", ha conclós.