Puig: "Volem que el govern d'Espanya complisca la seua paraula i aprove un nou sistema de finançament"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha tancat el seminari de govern celebrat aquest cap de setmana a Ademús amb una reivindicació de la defensa d'un nou model de finançament. "Aquest semestre volem que el govern d'Espanya complisca la seua paraula i que s'aprove el nou sistema de finançament", ha defensat. El cap del Consell s'ha felicitat per l'acord de partits polítics, empresaris i societat civil en aquesta qüestió i ha mostrat el seu desig que aquesta unanimitat "es puga plasmar en la manifestació d'octubre", on es reclamarà que el País Valencià millore la seua posició en el repartiment de fons entre les autonomies.

Puig ha recordat que aquest semestre també s'aprovaran uns nous Pressupostos Generals de l'Estat i ha promés que el Consell treballarà "perquè la infrainversió acabe d'una vegada per totes". El president també ha expressat la necessitat que es reestructure el deute de l'administració valenciana, "la que té menys funcionaris per habitant".

Quan es compleixen dos anys de l'arribada al govern del PSPV i Compromís, el cap del Consell ha fet balanç i ha assegurat que, en dos anys, "s'han fet més accions que en els anteriors vint anys". En aquest sentit, ha indicat que "ningú pot dubtar que la Comunitat Valenciana està millor ara que fa dos anys" i ha apuntat que "cap indicador econòmic ni social" està pitjor que quan es va produir el canvi de govern. "Això ens anima per a accelerar totes les polítiques en aquest tram de la legislatura", ha afirmat.

"Mereixen futur totes les comarques"

El president de la Generalitat també s'ha referit al problema del despoblament i ha explicat que el govern valencià és conscient dels "desequilibris territorials i socials" del territori valencià. "Sabem que és molt difícil, hi ha un seriós despoblament, però farem tot el que estiga al nostre abast", ha assegurat. Per a Puig mereix "futur" el Racó d'Ademús, on s'ha celebrat el seminari, i "mereixen futur totes les comarques valencianes".