Una nova llei de serveis socials, banda ampla a les escoles i residències d'artistes: els compromisos del Consell per al proper semestre

La vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, ha explicat alguns dels compromisos assumits en el seminari de govern per totes les conselleries per al proper semestre. Així, la Conselleria de Presidència desenvoluparà mesures per a lluitar contra el despoblament dels municipis d'interior, a través d'una comissió interdepartamental que ja està aprovada pel ple del Consell. També durà a terme un procés participatiu "perquè els alcaldes de la zona puguen donar la seua experiència". D'altra banda, elaborarà un pla per a desestacionalitzar el turisme, amb el lema Turisme tot l'any.

D'altra banda, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives elaborarà el decret d'acció concertada, una reivindicació "històrica" de les entitats del tercer sector, en paraules de la vicepresidenta i responsable d'aquest departament. Aquesta norma permetrà que els centres d'atenció a persones amb diversitat funcional puguen accedir a concerts similars als educatius. "No té cap sentit que els centres hagen d'acudir cada any a les subvencions", ha argumentat. A més, Igualtat confeccionarà una nova llei de serveis socials que substituïsca la que es va aprovar el 1997. "Volem que siga la gran llei del segle XXI i que la Comunitat torne a ser l'avantguarda, com ho va ser als anys huitanta", ha indicat Oltra.

Pel que fa a la Conselleria d'Hisenda, es concertaran fons Feder per a mesures de protecció social. En concret, s'atorgaran ajudes a projectes emprenedors iniciats per persones parades o amb baixa formació. A més, es reforçarà el vessant social de l'Institut Valencià de Finances, que, en paraules de la vicepresidenta, "ha passat de ser un element de saqueig de les arques públiques a ser un instrument dels microempresaris i perquè la política social tinga una translació econòmica". Un altre compromís d'Hisenda és implantar la banda ampla de 100 MBs als centres escolars públics.

La Conselleria d'Economia fomentarà l'ús dels vehicles elèctrics a través de l'Ivace, que, entre altres qüestions, treballarà per a desplegar infraestructures de recàrrega, "una de les qüestions clau perquè la gent s'anime a la mobilitat elèctrica", segons ha destacat Oltra. A més, s'aprovarà un pla biennal de suport al cooperativisme que permetrà estendre les subvencions a totes les cooperatives i no només a les cooperatives de treball associat.

287 places d'ocupació pública i currículum de secundària

El principal compromís de la Conselleria de Justícia per al proper semestre és convocar una oferta pública d'ocupació per a 2017 i 2018 de 5.287 places. A més, s'elaborarà un pla de mobilitat interadministrativa per a les empleades públiques víctimes de violència de gènere. La Conselleria d'Educació, per la seua banda, elaborarà el reglament orgànic i funcional dels centres educatius, estendrà la banda ampla a 30 megues als centres escolars i aprovarà el decret del currículum de secundària.

En matèria cultural, Oltra ha anunciat un projecte de residències d'artistes, en col·laboració amb l'Espai d'Art Contemporani de Castelló, el Centre del Carme i Les Cigarreres d'Alacant. Es posaran en marxa tres línies –intermediació, mediació i producció– i l'allotjament el facilitaran l'Institut Valencià de la Joventut i el Col·legi Major Rector Peset.

Pel que fa a la Conselleria de Sanitat, la principal mesura que desenvoluparà el Consell en el proper semestre és la compra centralitzada d'endopròtesis, que costa, a hores d'ara, 120 milions d'euros a l'any. Segons ha indicat la vicepresidenta de la Generalitat, aquest canvi començarà per les vàlvules cardíaques, amb un estalvi anual de 0,2 milions d'euros, i continuarà per les pròtesis de genoll i maluc, amb un estalvi anual de 5,4 milions d'euros. D'altra banda, s'impulsarà el Projecte Muac, un pla de millora i humanització de les unitats assistencials de malalts crítics.

Llei de protecció d'animals i nou mapa de concessió de transport per carretera

En matèria d'agricultura i medi ambient, la Conselleria d'Agricultura donarà impuls a la innovació i formació per a un nou model productiu agroalimentari i preveu realitzar 200 activitats de formació abans que acabe 2017, amb un total de 2.000 alumnes. A més, se seleccionaran 17 nous investigadors per a l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, que duplicarà la seua actual plantilla. D'altra banda, s'elaborarà un projecte de llei sobre protecció, benestar i tinença d'animals, amb el propòsit de "conceptuar els animals no sols com a objectes sinó com a subjectes de bon tracte" i eliminar el tracte als animals com a "possessions".

Pel que fa a la Conselleria d'Habitatge, s'impulsarà un pla de rehabilitació del parc públic de vivendes, recollit en la llei de la Funció Social de la Vivenda el preveu. A més, s'elaborarà un nou mapa de concessió de transport per carretera, atés que, segons Oltra, "el 80% de les concessions estaven caducades" quan va començar el govern del Botànic. "Moltes ofereixen un servici obsolet perquè no responen a les necessitats actuals de la població", ha apuntat.

Per últim, la Conselleria de Transparència elaborarà un avantprojecte de llei d'inspecció general, que servirà per a actualitzar les metodologies de treball d'inspecció de servicis. Amb el desplegament d'aquesta norma s'implantarà un sistema d'alertes ràpides per a "detectar, de manera automatitzada, indicis de males pràctiques que pogueren ser símptoma d'una irregularitat o d'un cas de corrupció". Aquest control afectarà especialment la contractació, les subvencions i la gestió de personal. A més, es treballarà en l'oficina de control de conflictes d'interessos, que s'aplicarà a les persones amb càrrecs públics no electes.