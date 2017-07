Educació demana al ministeri la "funcionarització" dels interins per a completar l'oferta d'oposicions

La "històrica" proposta d'oposicions als cossos docents –segons la va qualificar la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport– que ha presentat aquesta setmana el departament que dirigeix Vicent Marzà ha despertat les esperances de milers de professors valencians que han vist multiplicades les seues possibilitats d'accedir a una plaça en els pròxims anys.

La proposta de convocar 13.000 places entre 2018 i 2021 serà negociada aquest dimarts amb els sindicats i, per tant, encara està oberta a possibles modificacions. Amb tot, els números que posarà damunt la mesa de negociació Educació ja han trobat la contestació d'alguns sindicats com l'STEPV, que alerta que la convocatòria d'oposicions "massives" pot comportar el risc de deixar sense plaça els interins. De fet, el sindicat ha convocat els seus afiliats a manifestar-se dimarts abans de la celebració de la mesa de negociació a les portes de la Conselleria d'Educació.

Des de la Conselleria, però, s'assenyala que, en aquest cas, on han d'adreçar les seues protestes els sindicats és al Ministeri d'Educació, que és qui té la competència per a poder regular la situació dels interins en l'administració educativa per una via que no siga la del lliure accés –on els interins competeixen amb els que, tenint la titulació, encara no han treballat–. En aquest sentit, les fonts consultades expliquen que la Conselleria ha reiterat en diferents ocasions al Ministeri que faça una proposta de funcionarització d'interins docents.

Amb aquesta fórmula es podria donar una eixida a milers de professors sense plaça perquè consolidaren el seu lloc de treball sense haver de passar per una oposició. Perquè això passe, però, el govern espanyol hauria de realitzar canvis en la normativa estatal pel que fa a l'accés a la funció pública. Les mateixes fonts asseguren que Educació "està a favor de buscar una solució" per a aquest professorat i així ho ha traslladat en diversos espais, com ara la Conferència Sectorial d'Educació o el Senat.

El 80% de les places, per als interins

Fins que el canvi normatiu no arribe, els interins hauran de presentar-se a les oposicions si volen consolidar el seu lloc de treball. Els seus anys d'experiència en les aules compten, i molt, de cara als exàmens, segons les dades de què disposa la Conselleria. Segons les seues estadístiques, el 80% de les places que es trauen a oposició les guanyen interins que han aspirat a elles.

Des de l'equip del conseller Vicent Marzà es defensa la convocatòria d'unes oposicions que superarà en més de 5.000 places el total de les convocades durant els últims 10 anys pel torn d'accés lliure. "Les oposicions són una oportunitat de consolidació laboral tant per a aquelles persones que tenen els estudis requerits per a presentar-se i encara no han exercit mai, com per al professorat actualment interí. D'una banda, es donen oportunitats a aquells que han estudiat i necessiten tindre l'oportunitat de fer oposicions de mestres i professors i, d'altra, es dóna l'oportunitat a totes aquelles persones que estan en la borsa d'interins d'Educació d'optar a una plaça de funcionaris mitjançant el sistema d'oposicions", assenyalen.

Amb tot, insisteixen en la voluntat de buscar una fórmula per a resoldre la situació dels interins, alguns dels quals porten molts anys treballant però sense plaça definitiva. En aquest sentit, expliquen que les oposicions que es convocaran en els pròxims anys i la funcionarització dels interins són vies "complementàries". "Ara que s'ha aconseguit el desbloqueig parcial per a convocar més oposicions ho estem fent efectiu i, en el moment que el Ministeri es pronuncie sobre la possible funcionarització de l'interinatge educatiu, també actuarem en conseqüència, tal com s'ha traslladat sovint als sindicats", asseguren fonts pròximes al conseller Marzà.

De 3.500 a 13.000 places

El document que dimarts es debatrà en la Comissió Tècnica de Seguiment d'Oferta Pública preveu la convocatòria d'un total de 13.000 places de lliure accés en el període 2018-2021. En total, es preveu oferir 3.000 places per a Infantil i Primària el 2018 i 5.000 places per a Secundària i altres cossos docents per al 2019.

L'any 2020 hi haurà oposicions per a 2.500 places de lliure accés de Secundària i altres cossos docents i l'any 2021 hi haurà 2.500 places més per a Infantil i Primària, respectivament. Segons expliquen des de la Conselleria d'Educació, aquest augment de places lliures –a principis d'any es van anunciar 3.500 per al 2018 i 2019– que s'ofereixen per oposició són conseqüència de les diferents negociacions que ha dut a terme la Generalitat i la resta de comunitats autònomes amb el Ministeri, per tal d'assegurar una millor consolidació i estabilitat de plantilles docents després de les "retallades patides els últims anys per part de l'antic govern del PP".

Segons el conseller Vicent Marzà "de la proposta inicial de places per a oposicions que vam fer, hem aconseguit quasi quadruplicar l'oferta i això la Generalitat ho fa efectiu donant prioritat a un tema com és l'estabilitat de les plantilles en Educació. Aquesta és una bona mostra de quines són les prioritats del Govern del Botànic i de la nostra voluntat de treballar per una educació de qualitat per al nostre alumnat, de millorar les condicions laborals del professorat i de revertir les retallades de l'antic govern en matèria educativa. L'antic govern va tirar al carrer 5.000 docents, nosaltres n'hem recuperat ja 4.000 i ara programem oposicions per a ocupar 13.000 vacants de forma estable".

L'acord al qual s'ha arribat amb el Ministeri d'Educació preveu l'oferta de vacants per a cobrir el 100% de taxa de reposició de places per motius com ara jubilacions o defuncions, tal com ja estava pactat. "A açò s'afegeixen dues mesures més que hem aconseguit pactar i que són l'oferta de vacants anteriors al 2005 i la possibilitat de consolidar el 90% de places que han estat vacants durant tres anys consecutius i han estat cobertes temporalment", segons va explicar divendres el secretari autonòmic d'Educació i Investigació, Miquel Soler.