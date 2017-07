La bugada a domicili de Mr. Jeff aterra al Brasil i apunta als 3 milions de facturació

La valenciana Mr. Jeff continua creuant fronteres. Després d'aterrar a Mèxic en maig, la companyia creada per Eloi Gómez, Adrián Lorenzo i Rubén Muñoz prepara el debut al mercat brasiler. Serà en setembre a la ciutat de Sao Paulo, segons explica a Diari La Veu el director general, Sergio Sanchis, que apunta que l'empresa ja compta amb tres empleats al país carioca per a preparar el desembarcament.

El servici de bugaderia a domicili creat a València per aquests emprenedors el 2015 està present a Madrid, Barcelona i València i ha aconseguit captar 2,3 milions de capital. Mr. Jeff, a més, va ser guardonada l'any passat amb el premi a la millor start-up (empresa emergent) espanyola del 2016 i aspira a assolir enguany els tres milions de facturació, la xifra que faria rendible l'empresa.

La proposta de valor de la companyia és recollir la roba bruta a domicili i tornar-la neta i endreçada en 24 hores. També compta amb un servici de subscripció, amb un dia fix a la setmana de lliurament de roba bruta i recollida de roba neta. Sorgida de l'acceleradora Bbooster, Mr. Jeff ha crescut fins a aconseguir una cartera de 2.000 clients setmanals i 3.000 comandes recurrents a la setmana. A hores d'ara, Madrid concentra el 60% de les comandes, seguida de Barcelona (35%) i València (5%). El perfil de client predominant, segons Sanchis, és el d'un millennial, acostumat a delegar tasques, si bé també empren aquest servici executius i famílies.

Mini punts de recollida al setembre

Mr. Jeff treballa amb proveïdors industrials, que tenen una capacitat limitada. Per a seguir creixent, el model de futur de l'empresa són els punts Jeff, "mini centres repartits per les ciutats, operats per dos persones". La companyia començarà a obrir punts al setembre i vol arribar a 30 centres a Espanya i 40 a Ciutat de Mèxic abans de finals d'any. L'objectiu és reduir els preus un 50% i fer lliuraments més ràpids. "Es podrà tindre tota la roba del mes neta per menys d'un euro al dia", comenta Sanchis. El model a Llatinoamèrica és diferent, atés que allà el servici es concentra en edificis concrets.

Simultàniament a la reinvenció logística, Mr. Jeff aposta per cobrir cada vegada més ciutats i en el seu punt de mira es troben les segones ciutats més grans de Mèxic i Brasil, Monterrey i Río de Janeiro, a més de ciutats de Colòmbia i Perú. Europa no entra en els plans de l'start-up valenciana, segons el director general, amb l'excepció d'Espanya, on se sumaran noves urbs si hi ha professionals interessats a obrir un punt Jeff. "El model de centres xicotets permet obrir en moltes més ciutats", expliquen fonts de l'empresa.

Capital del director general d'Airbnb a Europa

La companyia va facturar 3.675 euros el 2015, l'últim exercici de què ha dipositat els comptes, i el 2016 declara haver crescut un 200%. És a dir, l'any passat va facturar prop de 18.000 euros. Per a assolir els 3 milions que faran viable el projecte és imprescindible que augmente el volum d'usuaris. Per a guanyar notorietat, Mr. Jeff ha fet esforços de màrqueting amb la injecció de capital de les rondes de finançament completades, de 300.000 euros i 2 milions, respectivament.

Han aportat capital, entre d'altres, el director general d'Airbnb per a Europa i Àsia, Jeroen Merchiers; el conseller delegat de Doctoralia, Albert Armengol, i Add Venture Fund, el fons líder en inversions del sector de la bugaderia i la tintoreria, vinculat a Venture Capital. Els càlculs de l'empresa, segons Sanchis, passen per travessar el break even (llindar de rendibilitat) en desembre i ser rendible en totes les ciutats on opere.

50 treballadors, 30 a València

Quant a la competència, a l'Estat té una idea de negoci similar la catalana Washrocks, si bé només opera a Madrid i Barcelona. De tota manera, per a l'empresa "els competidors són la rentadora, la secadora i la planxa". A parer de Sanchis, a més, uns altres models de negoci se centren en la tintoreria però el públic millennial a què es dirigeix Mr. Jeff no és usuari d'aquesta mena de servicis.

Mr. Jeff compta amb una plantilla de prop de cinquanta treballadors: 30 a València, 9 a Madrid, 6 a Mèxic, 3 a Brasil i 1 a Barcelona. Malgrat el creixement previst, la seu global de la companyia continuarà a València. "Creiem que és el lloc perfecte, amb bon clima i un bon ecosistema emprenedor. Ací hem trobat un equip extraordinari", argumenta Sanchis.