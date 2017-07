Empar Marco es queixa que està engegant Àpunt "sense personal"

Empar Marco ha comparegut aquest matí a la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual a petició de Ciutadans per tal d'explicar com es configurarà la plantilla de treballadors dels nous mitjans públics. La directora ha defensat la seua proposta de 500 llocs de treball, però també l'estructura amb "llocs de treball que no existien en l'anterior radiotelevisió", com ara ENG, especialistes en xarxes socials i en informàtica. També ha afirmat que es reduiran molt o que, fins i tot, desapareixeran algunes de les antigues funcions.

Però, més enllà de la plantilla, Marco ha fet servir la seua primera intervenció per a aclarir com es troben els treballs de posada en marxa d'Àpunt. I ho ha fet amb una queixa: la de la manca de personal administratiu per a engegar uns mitjans que s'establiran en l'edifici de l'antiga RTVV a Burjassot, un immoble "aturat en el temps" després de 4 anys del tancament de Canal 9 i Ràdio 9.

Vídeo:

empar-marco-comp.mp4 bitrate 594 kb/s height 360 duration 00:02:11.65 fps 26.92 width 640 originaldate 2017-07-24T10:39:59.000000Z durationBySeconds 131

La "posada al dia" requereix fins a 20 licitacions d'obres i d'equipaments, de les quals només n'hi ha una aprovada –la de la multicontinuïtat– i sis en procés de licitació. Marco ha previst que, si es tenen en compte els terminis mínims, "és difícil que es comencen les emissions abans de finals d'any". La directora ha recordat que, tot i "no tindre personal", s'ha elaborat ja el llibre d'estil i s'està fent el procés d'admissió dels primers treballadors per a l'ens públic a l'espera de començar el procés de selecció del gruix de la plantilla de l'empresa de ràdio i televisió.

Empar Marco ha defensat tant l'estructura com la quantitat de la nova plantilla, amb la condició que "els informatius i els programes informatius s'han d'elaborar amb personal propi, cosa que inclou no només periodistes, sinó càmeres i realitzadors que elaboren aquesta mena de productes.

Pel que fa a la programació que s'encarregarà a productores externes, Marco ha calculat que s'han de cobrir 4.000 hores de programació, uns encàrrecs que podran donar feina a unes 800 persones.

"No satanitzem ningú"

Interrogada pel portaveu de Compromís, Josep Nadal, al voltant del procés de selecció del nou personal i la possibilitat que s'hi incorporen antics treballadors de RTVV com el cap d'informatius de l'època de Francsico Camps, Lluís Motes, la directora ha respost que prima "la igualtat" i que "el barem" dels mèrits "és el que és". "Nosaltres no satanitzem ningú", hi ha afegit.

Marco ha responsabilitzat les Corts de l'establiment dels criteris de selecció i que, per tant, "hi haurà una certa igualtat d'oportunitats". "Vostés van aprovar, en la llei, que hi hauria una certa preferència cap als antics treballadors", ha recordat als diputats abans d'explicar que ha negociat amb els sindicats de la funció pública la Relació de Llocs de Treball, una negociació ja acabada i pendent d'aprovar pel Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

"Entraran els millors, per l'experiència i per tots els punts que vostés van apuntar", ha assenyalat, abans de recordar que s'ha reunit amb la Unió de Periodistes a la qual pertany i d'assegurar que és "sensible" a les seues reivindicacions, tot i que ha deixat clar que els seus interlocutors directes són els sindicats.