Més de 19.600 persones s'han beneficiat de la cobertura sanitària universal des del 2015

"El dret a l'atenció sanitària de totes les persones és innegociable". Així ho manifestat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, coincidint amb el fet que aquest dilluns, 24 de juliol, es compleixen dos anys de l'aprovació, per part del Consell, del Decret Llei 3/2015 del Govern valencià sobre atenció sanitària universal al País Valencià. Gràcies a aquesta normativa del 2015, es va estendre la cobertura, entre altres col·lectius, als immigrants en situació administrativa irregular. Des d'aquesta data, 19.624 persones han accedit al dret de comptar amb una atenció sanitària integral.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha destacat que el dret "fonamental" a rebre una atenció sanitària integral "és innegociable per al Govern valencià", com també que, "enfront del model d'exclusió, de barreres a l'atenció i l'equitat, l'aposta de la Generalitat és l'atenció universal".

Montón ha demanat a la ministra de Sanitat la derogació del decret estatal del 2012 a través del qual es va introduir la restricció d'assistència sanitària a col·lectius com ara els immigrants en situació irregular i en el qual es va establir el copagament farmacèutic als pensionistes

Montón també ha demanat a la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, la derogació del decret estatal 16/2012 a través del qual es va introduir la restricció d'assistència sanitària a col·lectius com els immigrants en situació irregular i en el qual es va establir el copagament farmacèutic als pensionistes. La titular del departament valencià de Sanitat ha recordat que, prèviament al decret, el 16 de juliol del 2015, es van emetre unes instruccions per a estendre l'accés al sistema sanitari a tota la població. Posteriorment, el decret va ser convalidat per Les Corts Valencianes el 9 de setembre del 2015.

Segons les dades de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 19.624 persones s'han beneficiat de la universalitat de l'atenció sanitària. D'elles, 15.253 segueixen tenint una assistència sanitària integral gràcies a aquesta mesura i les 4.371 restants han evolucionat cap a altres modalitats –després de regularitzar la seua situació administrativa compten amb la cobertura ordinària–.

Dels ciutadans que han accedit a una atenció sanitària integral, el 90% procedeixen de països que no pertanyen a la Unió Europea. El 56% de les tramitacions corresponen a dones i el 44% restant, a homes. A més, l'edat més freqüent dels sol·licitants es troba en el rang de 25 a 40 anys. Per demarcacions, de les 15.253 persones que es beneficien en actualitat de l'accés universal a l'assistència sanitària al País Valencià, 8.970 resideixen en les comarques de la demarcació de València, 1.195 en la de Castelló i 5.088 en la d'Alacant. Els països d'origen més freqüents són Colòmbia (1.703 persones), Hondures (1.658), el Marroc (1.470), Veneçuela (934), Ucraïna (696) i Paraguai (632).