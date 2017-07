Sanitat demana al Ministeri que els homeopàtics no siguen considerats medicaments

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha sol·licitat, per carta, a la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, que es retire el reconeixement de l'homeopatia com a medicament que li va ser concedit pel Reial Decret Legislatiu 1/2015 (RDL 1/2015). "L'evidència científica disponible conclou que l'homeopatia no ha provat la seua eficàcia en cap indicació o situació clínica concreta i això es constata en el fet que tots els productes homeopàtics s'han aprovat sense indicacions terapèutiques aprovades i, per tant, no se'ls ha exigit que demostren la seua eficàcia terapèutica", argumenta la consellera de Sanitat, Carmen Montón, en la missiva remesa a la ministra.

En la correspondència facilitada ahir per la Conselleria se subratlla que la consideració actual de l'homeopatia "suposa un risc real que influeix directament en la protecció i el restabliment de la salut", ja que incideix en la informació objectiva que tant professionals com la ciutadania reben sobre les alternatives terapèutiques disponibles.

Sanitat considera que aquesta situació –en què l'homeopatia té consideració de medicament, però on queda fora de la cartera de serveis comuns de prestació farmacèutica– pot provocar que s'utilitzen els productes homeopàtics en lloc dels medicaments que han demostrat el seu efecte i que han complit i superat assajos d'eficàcia i seguretat dissenyats adequadament d'acord amb la regulació específica. "Es posa així en risc el dret a la salut com a principi fonamental de la persona", indica Sanitat. En aquest sentit, la consellera va expressar que l'objectiu d'aquesta iniciativa és instar el ministeri a ser "proactiu" derogant o modificant la normativa perquè "està en joc la salut".

A més a més, juntament amb la demanda de la derogació de l'article 50 del RDL 1/2105, la Conselleria insta el Ministeri a tramitar davant les autoritats europees la modificació del punt 1 c) 5) de la directiva 2004/27 del Parlament Europeu sobre medicaments d'ús humà, que també fa referència a l'homeopatia.

La consellera Carmen Montón, reunida amb els representats dels col·lectius afectats per la iniciativa. / EUROPA PRESS

"L'actuació s'emmarca dins de les competències que té atribuïda aquesta Conselleria i que com ha passat en altres aspectes, com ara la recuperació del dret d'assistència sanitària per als immigrants en situació irregular o la llei de final digne de la vida, volem obrir camí. Es tracta de fer molta pedagogia i de fer visible a la societat el que està passat", va explicar Montón, per a negar l'existència de cap cas que haja fet sonar les alarmes al seu departament.

Decisió "valenta"

Això no obstant, sí que existeix certa "preocupació" a la Conselleria, atés que també s'ha redactat una instrucció que serà remesa a tots els departaments de salut en què es recorda que l'homeopatia està exclosa de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut (SNS). L'escrit també recorda que queden prohibides la promoció, presència, publicitat o el desenvolupament de pràctiques descrites com 'pseudociències' per part del Ministeri de Sanitat.

"La Conselleria de Sanitat, conscient de la nova realitat social existent, on en pacients amb afectació especial per patologies complexes, com ara les oncològiques, s'introdueixen pràctiques sense evidència científica, que no curen i que generen confusió, ha elaborat les instruccions com un instrument adreçat a assentar criteris uniformes amb el respecte a les normes jurídiques i es dicten regles aclaridores d'aquestes normes al personal dels centres sanitaris de titularitat pública", argumenta la Conselleria, per a explicar el recordatori que s'ha enviat a tots els departaments sota la seua responsabilitat.

La decisió de la Conselleria ha sigut aplaudida i qualificada de "valent" per part de l'Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. La seua presidenta, Elena Campos, recorda que fa un parell de mesos es van adreçar a tots els membres de la Comissió de Sanitat per a explicar-los la magnitud del problema i les dificultats que està generant l'incompliment de la legislació actual. "Alguns grups són conscients de la situació i ens convidaven a generar una massa crítica social que sol·licitara la revisió legal i exigira el compliment de la llei. Però, nosaltres pensem que no és la nostra responsabilitat, sinó que és d'aquells que han de tindre entre les seues preocupacions primeres la salut de la ciutadania", expressa Campos.

Per a Campos, si s'ha arribat a aquest punt és per la deixada de funcions de l'administració i de les autoritats sanitàries. "I potser, també, per la dels investigadors que, al seu moment, no vam eixir al carrer a reivindicar la ciència i a denunciar l'estafa que suposa vendre, sota el nom de medicament, productes que no tenen verificació terapèutica i que són uns privilegiats a l'hora d'accedir al mercat, ja que no se'ls exigeix el mateix", lamenta la presidenta de l'entitat que es va crear, a finals del 2015, a Burjassot. El seu fundador va ser Julián Rodríguez, pare del jove Mario, que va abandonar el tractament mèdic que seguia contra la leucèmia per a seguir una teràpia alternativa a base de vitamines –medecina ortomolecular–i que, després d'un calvari de sis mesos, va morir.

Elena Campos: "Hi ha molta gent que, després de seguir aquestes teràpies, s'adona que no són efectives, però ja han posat la seua vida en perill"

El de Mario Rodríguez és un dels casos que més ressò ha tingut als mitjans de comunicació, però hi ha molts més, com indica Campos. Aquests es troben que, a excepció dels jutjats, no existeixen organismes públics on poder denunciar-ho. "No pot ser que en cada cantó tinguem un establiment que ni té un número de registre, ni un professional al càrrec i que estiguen oferint activitats sanitàries, botant-se totes les normatives", critica la presidenta de l'entitat, qui insisteix que cal treballar més en la visibilització i la difusió de la informació per a evitar casos com el de Mario. "No podem arribar a eixe punt. Hi ha molta gent, que després de seguir aquestes teràpies, s'adona que no són efectives, però ja han posat la seua vida en perill", adverteix Campos.

Per la seua banda, l'Asamblea Nacional de Homeopatía va subratllar que no volia entrar en cap debat. Aixó no obstant, el portaveu de l'entitat, Gonzalo Fernández Quiroga, va recordar que els medicaments homeopàtics "estan reconeguts" com a tal per la Unió Europea i que la regulació sanitària comunitària "és d'obligat compliment". Fernández va defensar que l'homeopatia "produeix beneficis en el pacient, encara que diferents als medicaments convencionals, i els efectes secundaris són menors. Les evidències científiques estan publicades en moltes revistes". Aixi mateix, va instar el govern espanyol a seguir els models sanitaris de França o Alemanya, que sí que financen tractaments homeopàtics a la xarxa pública.

Instruccions

Per a recordar la legislació vigent, la instrucció enviada per Sanitat estableix tres punts. En primer lloc, subratlla que, en els centres sanitaris de titularitat pública, únicament s'exerciran activitats assistencials, desenvolupades per professionals de la sanitat dins de la cartera de serveis comuns i que aquesta recull el conjunt de tècniques o procediments basats en el coneixement i experimentació científica. Axí mateix es recorda que els medicaments homeopàtics estan exclosos de la cartera de serveis comuns de prestació farmacèutica.

En segon lloc, es recorda que no està autoritzada la publicitat, promoció i presència de qualsevol activitat que no siga reconeguda com a assistencial, considerades com a 'pseudociències'. Entre aquestes activitats, recollides pel ministeri, estan la medicina naturista, naturopatia, medicina tradicional xinesa, acupuntura, ayurveda, fitoteràpia o pràctiques de manipulació del cos, com ara l'osteopatia, quiropràxia, shiatsu, sotai, o tècniques de la ment i el cos, com ara el Ioga, curació mental, kinesiologia, sofronització o tècniques sobre la base de l'energia, com el Qi-Gong o el reiki, entre d'altres.

Per últim, des de Sanitat es recorda que tot el personal sanitari i personal d'associacions i voluntariat en centres sanitaris públics ha d'anar perfectament identificat.