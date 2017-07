Els liquidadors esperen extingir la mercantil de l'antiga RTVV abans que acabe l'any

La mercantil Radiotelevisió Valenciana (RTVV) SAU quedarà extingida com a entitat pública en l'últim trimestre del 2017 "si no sorgeixen problemes", segons han explicat, aquest dilluns, els membres del Consell de Liquidació de l'antiga radiotelevisió pública valenciana, que han subratllat que l'ens es troba en la seua "fase final de liquidació", a l'espera que concloguen diverses auditories i la revisió de comptes per part de la Intervenció. Els liquidadors de RTVV han comparegut en la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual de les Corts per a explicar el seu nové informe, a petició de Podem i després de la compareixença de la directora general d'Àpunt, Empar Marco.

Els liquidadors han assenyalat que l'ens ha atés els pagaments que tenia pendents, per la qual cosa el seu deute s'ha anat reduint, de manera que la liquidació total està en la fase final, tot i que encara queden plets amb extreballadors –cada vegada menys– i auditories pendents. Han apuntat, a més, que es durà a terme la cessió d'actius i passius a la Generalitat en els pròxims mesos, l'esborrany dels quals està ja en una fase avançada.

Els liquidadors han apuntat també que la societat ha hagut de fer front al pagament de dos milions d'euros al Vila-real Club de Futbol en compliment d'una sentència, per la qual cosa han hagut de demanar "assistència extraordinària" econòmica a la Conselleria d'Hisenda.

Els ingressos de la societat anònima RTVV SAU ascendeixen a uns 400.000 euros anuals procedents de la cessió de la xarxa de repetidors o de la ubicació d'entitats privades en les instal·lacions de Burjassot, on pròximament se situarà part de TVE. En l'edifici, del qual s'ha retirat el material més obsolet, es van executar obres en la façana, però no s'han rebut per problemes de filtracions com a conseqüència de les pluges, han recordat.

Una vegada concloga la liquidació de l'ens i de la societat, han dit, els liquidadors faran un balanç de quant ha costat el procés des que s'acordara el tancament de RTVV.