Foment limita el compromís del govern de Rajoy amb el Tren de la Costa a "donar-li un impuls" a aquest eix

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha sostingut que l'objectiu del govern espanyol és donar-li "un impuls" al Tren de la Costa, que haurà d'unir les comarques de la Safor i la Marina Alta, per a connectar València i Alacant per la façana marítima del País Valencià. Així ho ha afirmat, aquest dilluns, a Benissa, després d'assistir a l'acte de represa de les obres de la variant de la localitat de la Marina Alta en què ha estat acompanyat per la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáez de Santamaría, i el secretari autonòmic de la Conselleria d'Habitatge, Josep Vicent Boira.

En aquest sentit i qüestionat sobre el futur del Tren de la Costa, el titular de Foment ha afirmat que aquest passa per "continuar amb la tramitació administrativa a través dels corresponents estudis informatius i dels tràmits ambientals i iniciar els processos constructius d'alguna de les parts". No obstant això, De la Serna ha recordat que existeixen "diferències" entre els diversos departaments de la Generalitat sobre "la viabilitat d'algun dels trams".

D'altra banda, el ministre ha assegurat que no existeix una "acció de govern" encaminada a "rescatar una concessió" d'autopistes en fallida "en vigor" i ha recalcat que l'Estat no "renacionalitzarà res", sinó que el que es produeix és "un fenomen de reversió". Així mateix, ha manifestat l'"esperança" de l'executiu espanyol que siguen "diverses les empreses que opten al procés". Ha apuntat que es tracta d'un procediment judicial per a la "liquidació de la concessió". "A partir d'ací, vulguem o no vulguem, fem alguna cosa o no fem res, l'autovia per llei reverteix a l'Estat".

Preguntat per si l'Estat assumiria la gestió de les autopistes si la licitació quedara deserta, de la Serna ha precisat que aquest procés es realitzarà amb un "balanç economicofinancer prou atractiu com perquè puga ser competitiu en un concurs públic". Quant al cost, d'uns 3.500 milions d'euros, el ministre ha assenyalat que el valor s'ha de determinar a través de la responsabilitat patrimonial de l'administració però ha manifestat que el que es maneja és "sensiblement menor a aquesta quantitat", a què caldria afegir la "relicitació".

El ministre ha apuntat que s'està "preparant l'administració", mitjançant la Societat Estatal d'Infraestructures Terrestres (Seittsa), amb un conveni per a "rebre les autopistes" a mesura que es vagen produint "aquestes liquidacions". De la Serna ha explicat que l'objectiu és tornar a traure a licitació les vies i aconseguir, així, "una minoració de la responsabilitat de l'administració per la via de l'ingrés que es puga obtenir en relicitar aquestes autopistes".



La Generalitat demana a Foment que aborde "de forma urgent" les connexions entre l'AP-7 i la N-332

Per la seua banda, el secretari autonòmic de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira, ha exigit al Ministeri de Foment un pla perquè s'aborden "de forma urgent" les connexions entre l'AP-7 i la N-332. Segons ha recordat Boira, la N-332 és una de les carreteres "més perilloses d'Espanya", mentre que el govern estatal s'ha compromès a liberalitzar, el 2019, l'AP-7.

Per aquesta raó, des del Govern valencià s'exigeix "que es comence ja a treballar en els accessos de l'AP-7 per a quan siga lliure i gratuïta. Cal millorar les connexions amb la N-332, en casos molt significatius com a Oliva i Altea, tal com ja li va exigir el president de la Generalitat, Ximo Puig, al ministre quan li va traslladar l'Agenda Valenciana d'Infraestructures".



En aquesta línia, el secretari autonòmic ha assegurat que aquesta obra és "necessària", però ha lamentat el "clamorós retard" que ha anat acumulant aquesta infraestructura, ja que "es va adjudicar i es va arribar, fins i tot, a iniciar les obres, però fa 9 anys que van resoldre el contracte per concurs de creditors".



Davant açò, Boira ha demanat a l'executiu que presideix Mariano Rajoy que "rebaixen l'excés de triomfalisme" perquè les obres que últimament s'han iniciat, com ara el Port de Querol o la represa de la variant de Benissa, "són obres que s'inicien amb un retard considerable, després d'aparèixer durant molts anys en els Pressupostos Generals". "És necessari que es complisquen els compromisos i que es comencen a materialitzar en fets", ha exigit.

De fet, ha recordat que, de moment, els Pressupostos Generals de l'Estat del 2017 no han "demostrat cap compromís del govern espanyol amb el País Valencià. De gener fins ara no s'ha licitat cap obra de carreteres i la inversió prevista en els pressupostos és del 6,3%, cosa que suposa, en termes absoluts, la xifra més baixa d'inversió des del 2012".