Els ports de València, Gandia i Sagunt van generar un impacte econòmic de 2.352 milions el 2015

Els ports gestionats per l'Autoritat Portuària de València (APV) –Sagunt, Gandia i València– van generar el 2015 unes 37.000 ocupacions al País Valencià, el 2,05% del total dels llocs de treball del territori, i un impacte econòmic de 2.352 milions d'euros, la qual cosa equival al 2,50% del total del Valor Afegit Brut de l'autonomia.



Així consta en l'estudi Impacte econòmic dels ports de l'Autoritat Portuària de València en 2015, elaborat per la Universitat Politècnica de València (UPV) en col·laboració amb l'APV el president de la qual, Aurelio Martínez, ha presentat els resultats durant un acte que ha tingut lloc aquest dilluns i que ha comptat amb l'assistència del president de la Generalitat, Ximo Puig, i el president de Ports de l'Estat, José Llorca.



Dues de cada cent ocupacions del País Valencià estan relacionades amb alguna empresa, institució o organisme públic vinculat a l'activitat portuària de Valenciaport, segons es desprén de l'estudi basat en dades de l'exercici del 2015 i en enquestes elaborades a unes 780 empreses.



Així mateix, apunta que les empreses relacionades amb els ports gestionats per l'APV van tenir un impacte en els seus beneficis empresarials, el 2015, de 780 milions, dels quals 544 van ser d'impacte directe; 28 milions, indirecte, i 208 milions, induït.

50.000 ocupacions

El president de l'Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, ha assegurat que l'ampliació nord del Port de València suposarà que el recinte fregue els 50.000 ocupacions i augmente en quasi un 60% la seua capacitat. Martínez ha explicat que, aquest divendres, s'aprovarà el plec de condicions del concurs de la primera fase de construcció dels molls de l'ampliació nord, que comptarà amb una inversió d'uns 400 milions d'euros entre l'APV i la iniciativa privada.



A hores d'ara ja s'ha adjudicat a una consultora l'estudi de viabilitat del projecte, per la qual cosa s'espera que a la fi del 2018 o principis del 2019 estiga obert el concurs públic per a començar l'adjudicació d'obra. Martínez ha assenyalat que aquesta actuació és una decisió "estratègica d'enorme importància" perquè augmentarà quasi en un 50%-60% la capacitat del port i suposarà que s'aconseguisquen els més de 50.000 llocs de treball.



A més, ha advertit que, actualment, "ja no hi ha lloc en el port" i quan les empreses s'interessen per les instal·lacions portuàries no tenen ubicació per a instal·lar-se. "Aquesta situació genera restriccions per al port", ha puntualitzat.



La ZAL



Respecte a la Zona Activitat Logística (ZAL) ha indicat que el termini per a fer al·legacions s'ha ampliat fins al 30 de setembre perquè totes les persones que tinguen al·legacions les facen i es puguen incorporar al projecte les que siguen "útils i importants".



Per açò, preveu que el procés d'aprovació del projecte estiga a la fi d'enguany o al primer trimestre del 2018 per a començar els tràmits i negociar amb les empreses interessades. "Ja tenim diverses sol·licituds que estan esperant que s'aprove el projecte", ha indicat. A més, ha destacat que la zona generarà ocupació que beneficiarà, en la seua majoria, als veïns del barri de Natzaret.