Saénz de Santamaría reclama "cooperació" i "empatia" per a definir el nou model de finançament

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reclamat a "tots els partits" i a les administracions estatal, autonòmica i local que, en la negociació per al nou sistema de finançament, oferisquen "el màxim de cooperació i el màxim enteniment" perquè siga una realitat" i s'implante un nou model, per a la qual cosa ha demanat "voluntat política per a culminar-ho". La també ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials ha instat a situar-se "en el lloc de l'altre, amb empatia" per a "millorar un sistema de finançament autonòmic" amb l'objectiu "bàsic de mantenir i reforçar l'Estat del Benestar".



Sáenz de Santamaría ha realitzat aquestes manifestacions a Benissa (la Marina Alta), on ha presidit l'acte de reinici de les obres de la variant de la localitat, en relació al fet que, dimecres vinent, els experts que analitzen la reforma del sistema de finançament autonòmic i local han d'exposar les seues conclusions com a pas previ "per a començar un debat polític". La vicepresidenta ha dit que l'exigència de "col·laboració" entre les tres administracions "no és retòrica", i sí "essencial", per al govern espanyol i que, com a "compromís", ho assumeix el president, Mariano Rajoy, i els presidents autonòmics en la Conferència de Presidents i que "va fent camí cap al seu compliment".



El País Valencià, "referent" estatal en ocupació, generació de benestar i turisme

La vicepresidenta ha reconegut que la qüestió del finançament és un tema "molt important" per al País Valencià, del qual ha dit que és una "prioritat per a la cohesió social i per al creixement d'Espanya com a país" i ha assegurat que ha de seguir sent un "referent nacional en termes d'ocupació i de generació de benestar i d'atracció d'inversions i de turisme". Per açò, ha precisat que el Ministeri de Foment té "un compromís en el disseny pressupostari per a incrementar" els recursos perquè les comarques valencianes mantinguen "aquest benestar i aquesta millora".



Així mateix, ha recalcat que el reinici d'obres, com la de la variant de Benissa, paralitzades des del 2009, són "un bon exemple", atés qu,e "una vegada que s'enfoca" la recuperació econòmica i el creixement, es poden "recuperar projectes de país". "Una vegada que hem aconseguit sanejar els nostres comptes i créixer amb força, complim els nostres compromisos: els que estaven d'abans i els que podem assumir en el futur", ha manifestat.