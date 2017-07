El PP demana al PSPV, Compromís i Podem que "cesse la discriminació" contra Lo Rat Penat

El president de la gestora del PP de València, Luis Santamaría, ha reclamat, aquest dilluns, a les institucions governades per PSPV, Compromís i Podem que "cesse la discriminació" en les ajudes públiques que al seu judici estan practicant cap a entitats culturals "de reconeguda i dilatada trajectòria", com ara Lo Rat Penat.

Santamaría s'ha manifestat així sobre la subvenció per a col·lectius culturals que convoca la Diputació de València i que, finalment, van denegar a l'entitat secessionista perquè imcomplia les bases de la convocatòria en aquelles clàusules que fan referència a l'ús normatiu de la llengua en la comunicació externa. En aquest aspecte, tal com va informar aquest diari, l'àrea de Cultura que encapçala Xavier Rius va comunicar, durant una reunió al president de Lo Rat Penat, Enric Esteve, que el col·lectiu ha de respectar les bases i, en cas de no considerar-les adients, denunciar-les



Per al polític del PP, les explicacions de la Diputació se sostenen sobre un "mera qüestió ideològica" i "no és acceptable sota cap punt de vista". El fet que el diputat de Cultura, Xavier Rius, comunicara al president de Lo Rat Penat que l'ajuda concedida fa set mesos finalment es retira –una informació que ja se'ls havia fet a través d'una missiva, com va recordar el diputat la setmana passada–, al parer de Santamaría, "no sembla un procediment diligent ni justificat".



L'incompliment de les normes de la Acadèmia Valenciana de la Llengua és la "excusa" perquè l'Administració autonòmica, la provincial i també la local "ofeguen" aquesta entitat que porta, ha assenyalat, "quasi 140 anys dedicada a la promoció, defensa, ensenyament i difusió de la llengua i cultura valencianes".

El popular ha denunciat, a més, que l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, també "està asfixiant aquesta entitat cultural sota el pretext que no s'até a les normes de Castelló i sí a les del Puig". Per a Santamaría, resulta "trist" veure com entitats com Acció Cultural del País Valencià "multipliquen les seues ajudes públiques sense realitzar una defensa dels valors i tradició valencianes".



Luis Santamaría ha destacat la col·laboració de Lo Rat Penat durant tots aquests anys en l'organització de conferències, grups de cors i dansa, representacions teatrals i tallers de cinema, així com la celebració de recitals poètics. "Per açò no s'entén l'actitud sectària d'aquests dirigents polítics cap a una entitat molt estimada pels valencians", ha subratllat.