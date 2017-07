Empar Marco recorda als diputats que ells van establir la preferència dels exRTVV a Àpunt

"Pot donar-nos vosté la seguretat que Lluís Motes no serà director dels nous informatius d'Àpunt?" El portaveu de Compromís a la Comissió de la Radiotelevisió i l'Espai Comunicatiu de les Corts, Josep Nadal, tenia ahir una inquietud ben concreta i així la va formular a la directora general dels nous mitjans públics, Empar Marco. Amb la puntuació d'experiència i mèrits establida després de la negociació amb els sindicats per a la primera provisió de personal per al nou ens, els primers llocs –almenys pel que fa a l'autobarem presentat pels candidats– pràcticament tots els llocs els ocuparien treballadors de la desapareguda i quasi extinta RTVV.

Alguns d'aquests candidats, a més, són noms coneguts per la seua dubtosa trajectòria en els temps més foscos de la manipulació i el saqueig de Canal 9 i Ràdio 9 durant els governs del PP. Aquest fet ha produït preocupació en el Govern del Botànic i, a parer del diputat Nadal, ahir calia que Empar Marco, en la seua compareixença a les Corts, tranquil·litzara els governants i tots aquells que hi pogueren sentir inquietud.

La resposta de Marco no va ser en absolut tranquil·litzadora per al desvetllament de Nadal. "Vostés van aprovar, en la llei, per la disposició novena, una preferència dels extreballadors de l'antiga RTVV. Nosaltres ens hem basat en eixa preferència que vostés van establir en la llei per al barem", va asseverar la directora general d'Àpunt. Així, va traspassar molta de la responsabilitat de la configuració final de la plantilla a la norma reguladora dels nous mitjans, elaborada per la comissió on ella estava compareixent i aprovada amb el vot favorable de PSPV, Compromís, Podem i Ciutadans i amb l'abstenció del Partit Popular.

"Partim de la igualtat. El barem és el que és. Per a tot el món. No es tracta que es colen uns o altres", va explicar Marco, qui va advertir que la nova direcció no "satanitza ningú" i garanteix –amb els criteris aprovats per les Corts– que "entraran els millors per l'experiència" i per "tots els punts" que la llei preveu.

El diputat de Compromís, Josep Nadal, pregunta a Empar Marco si pot garantitzar que el cap d'informatius de RTVV, Lluís Motes, no s'incorporarà a Àpunt i la directora dels nous mitjans li respon que no discriminaran ningú

Empar Marco també va respondre al desvetllament d'altres sectors, com ara el dels informadors, representats per la Unió de Periodistes, una entitat que està disposada a recórrer contra la convocatòria de places si no es canvia el barem , tot atenent a la desigualtat d'accés entre els que van treballar a RTVV i els que no.

"Entrarà gent jove amb eixe autobarem. Hi haurà places que no existien [en RTVV] i en aquestes places hi haurà una certa igualtat d'oportunitats", va assegurar Marco. Prèviament havia detallat quines són aquestes noves funcions, inexistents "en l'anterior RTVV: experts en xarxes socials, en posicionament web, en periodisme de dades, ENG, productors executius que supervisen els continguts de ficció i d'entreteniment, enginyers desenvolupadors d'aplicacions i analistes programadors".

Marco va demanar un vot de confiança quan va explicar que "la relació de llocs de treball (RLT) no està feta per a afavorir ningú ni per a crear cap monstre". Conscient que encara està molt recent en la memòria la deriva que va portar RTVV a la seua desaparició, la directora va deixar clar que no pensa fer la televisió del PP. "Sóc la primera que és molt conscient que no puc repetir els errors que van portar Canal 9 al fracàs. M'han de creure quan dic que ho tinc present cada dia", va concloure.