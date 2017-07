Educació detalla al TSJ les mesures adoptades per a suspendre cautelarment el Decret de Plurilingüisme

L'Advocacia de la Generalitat ha presentat, aquest dilluns, al Tribunal Superior de Justícia (TSJ), l'escrit que detalla les mesures adoptades per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport com a "prova del compliment" de la suspensió cautelar del decret de plurilingüisme.

D'aquesta manera, l'administració autonòmica contesta a l'escrit de 14 de juliol del 2017 de la Sala contenciosa administrativa de l'alt tribunal valencià que s'interessava per aquestes accions i sol·licitava a la Conselleria d'Educació la identitat de l'autoritat o funcionari responsable de fer complir la interlocutòria que suspén, cautelarment, el decret per a exigir responsabilitats en el cas que s'apreciara desobediència.

L'escrit remès per l'Advocacia, segons ha pogut saber Europa Press, preveu un informe de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació en el qual s'identifiquen les mesures. En el document apareixen, com a autoritats competents per al compliment de les resolucions que en el marc del procediment ordinari número 142/2017 adopte la Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del TSJ, el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i el secretari autonòmic d'Educació i Investigació, Miguel Soler.

A més, entre les mesures citades pel govern per a donar compliment a la paralització provisional del seu decret, s'apunta que, en el marc dels Plans d'Actuació per a la Millora (PAM) dels centres educatius, s'han deixat sense efecte els criteris de priorització que permetien als centres educatius sol·licitar recursos docents addicionals en funció del nivell plurilingüe autoritzat en el centre.

Es concreta, d'aquesta manera, que, amb la finalitat de complir la suspensió cautelar del decret plurilingüe, s'ha deixat inaplicat el punt quinzé, apartat 3.a, de la resolució, així com l'annex IV d'aquesta, de manera que la resolució de 30 de juny del 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'assignen hores addicionals de professorat als centres sostinguts amb fons públics per al desenvolupament del Pla d'Actuació per a la Millora, per al curs 2017-2018, no atorga hores addicionals de professorat als centres educatius per al millor desenvolupament dels seus programes lingüístics.

En l'àmbit de la formació del professorat, i en relació amb la convocatòria d'estades a Regne Unit i Irlanda per al professorat depenent de la Generalitat Valenciana, s'informa que s'han eliminat els criteris de priorització que estaven condicionats pel nivell plurilingüe del centre educatiu on els docents tenien destinació.

Amb l'objectiu de complir la mesura cautelar adoptada, es va procedir a modificar la Resolució del 23 de maig del 2017, mitjançant una altra de 27 de juny de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació que implica un nou annex que elimina dels criteris de priorització les referències als nivells plurilingües del centre on els mestres d'infantil i primària tenen destinació definitiva, de manera que no s'aplica, per tant, el decret suspés d'acord amb la resolució judicial que adopta la mesura cautelar.

En la mateixa línia, en el procediment d'elaboració i aprovació del Decret de Currículum d'Educació Primària, s'ha modificat el projecte inicial eliminant les referències a la norma suspesa, així com les disposicions que desenvolupaven o completaven aquest. Amb la voluntat de complir la mesura cautelar adoptada, es va modificar el Projecte de Decret en tramitació i es va sol·licitar a l'Advocacia de la Generalitat un nou informe en data 27 de juny del 2017.

L'Advocacia va emetre l'informe sobre el text modificat el 28 de juny del 2017 afirmant que el nou text no suposa "un desenvolupament, ni per rang, ni per contingut, de la norma suspesa". El nou projecte de decret va rebre un informe favorable del Consell Jurídic Consultiu en data 7 de juliol del 2017.



A més, en l'elaboració de les instruccions d'inici de curs 2017/2018 s'ha eliminat qualsevol referència al decret paralitzat, així com les instruccions que tenien per objecte la implementació d'aquest. Es recorda que aquestes directrius, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el passat 20 de juliol, van ser aprovades en resolució de 18 de juliol del 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual s'aproven les Instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2017-2018.



Cap desenvolupament reglamentari



L'escrit incideix que no s'ha realitzat des de l'adopció de la mesura cautelar "cap desenvolupament reglamentari del Decret 9/2017, de 27 de gener". En aquest sentit, i tal com la Conselleria va manifestar davant el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, en carta de data 29 de març del 2017, la intenció era desenvolupar reglamentàriament i abans de l'inici del curs escolar, entre uns altres, la Disposició Addicional Cinquena del Decret 9/2017, que regula la certificació de llengües a l'alumnat.



La voluntat de compliment de la mesura cautelar adoptada ha paralitzat qualsevol actuació de la Conselleria que tendia a desenvolupar reglamentàriament aquesta disposició, així com qualsevol altra del Decret suspés, de manera que no es pot fer efectiva l'habilitació que, per al desenvolupament reglamentari del Decret 9/2017, realitza la Disposició Final Primera d'aquest.