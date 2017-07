Hyperloop UPV, el prototip valencià del "tren del futur", viatja als Estats Units

El primer prototip valencià i estatal de "tren del futur", l'Hyperloop de la Universitat Politècnica de València (UPV), viatjarà a la Universitat de Purdue (Estats Units) per a acabar el seu desenvolupament abans de participar en la Pod Competition II, una competició organitzada per l'empresa aeroespacial americana SpaceX, que se celebra del 25 al 27 d'agost a Califòrnia.

Es tracta de l'únic equip de tot l'Estat i un dels cinc europeus que participaran en aquesta competició per a desenvolupar "un revolucionari mitjà de transport de passatgers i mercaderies mogut per energia 100% renovable que permetrà viatjar a més de 1.100 km/h", destaca la UPV en un comunicat. El prototip, de 2,50 metres d'ample i 1 metre d'alt, té una capacitat per a una persona i es desplaça levitant sobre la pista, mitjançant un sistema d'imants.

El prototip, que ara pren el nom d'Atlantic II per la col·laboració transatlàntica entre universitats per a la seua construcció, ja ha superat amb èxit el sistema electrònic al buit en les instal·lacions de Val Space Consortium, el Consorci Espacial Valencià que col·labora amb l'Agència Espacial Europea, i aspira a ser el més ràpid de la competició sobre la pista de proves, "però que puga detenir-se amb seguretat abans d'arribar al final d'aquesta", expliquen al comunicat.

El projecte està patrocinat per l'empresa ISTOBAL, situada a València, que afirma que es tracta d'una "aposta pel talent dels joves universitaris".