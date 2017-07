L'Aplec dels Ports celebra tres nits de concerts per a reivindicar la "qualitat de vida" de la comarca

La població de la Mata va rebre fa un any el testimoni de Villores per a fer-se càrrec d'organitzar el 39é Aplec dels Ports, que tindrà lloc del 28 al 30 de juliol. Durant tres dies, la xicoteta població de la comarca dels Ports concentra diverses activitats al voltant de la cultura per a visibilitzar, amb el tarannà reivindicatiu que ha caracteritzat l'aplec, qüestions com el despoblament o millores dels serveis bàsics.

"Tot i les mancances, tenim coses bones", apunta, a aquest diari, Júlia Lugo, membre de l'organització. Aquesta edició esperen una afluència de fins a 5.000 persones que inunden la Mata de gent atreta per les propostes que configuren el programa. "Enguany volem donar-li un enfocament diferent –raona Lugo– volem fer visible les coses bones que tenim ací, encara que sí, és cert que hi ha despoblament, però també qualitat de vida".

Els Ports és una comarca "molt unida" malgrat les distàncies dels pobles i l'orografia muntanyenca del terreny. Una convivència plaent a què ha contribuït l'Aplec, reconeix la jove. En aquesta edició es farà una exposició pels carrers, sota el títol Els guions de la Mata: un interior al vent, "perquè volem que la gent puga veure que som feliços ací, a pesar de les mancances", afirma l'organitzadora. Un altre èxit de l'estil de vida de la comarca ve donat per l'escola rural, "que té mancances, però funciona molt bé" i que, en aquesta ocasió, també tindrà protagonisme en la programació amb una exposició on es fa una defensa del model escolar establert en bona part de la comarca.

Dissabte 29 hi haurà dos conferències, una sobre l'arquitectura de tàpia als ports i una altra de caire social sota el títol Elles trien. Teixint complicitats; compartim reptes de futur entre Tunísia i els Ports.

Tres dies de concerts

L'Aplec dels Ports, a banda de convivència, xarrades i mostres, és principalment festa al carrer. Per això, enguany, amb tres escenaris repartits per la població –escenari de l'Onso, del Barranc i de la Carrasqueta–, hi haurà concerts vespertins atenent totes les edats i estils.

Divendres 28 actuarà Animal Sound (17 hores) abans d'inaugurar oficialment el XXXIX Aplec dels Ports. A les 23 hores la Perkutada Morella conduirà la festa fins la 'escenari del Barranc, on actuaran Assekes, Auxili, Los de Marras i la Fúmiga. A partir de les 5.30 hores començarà la sessió de música electrònica a càrrec dels DJ Alem i DJs Mythic Boyz.

A la plaça del poble obrirà la festa Trobadorets, a partir de les 18 hores de dissabte 29. L'escenari de la Carrasqueta acollirà les actuacions de Festucs, Aigua Xirla, la Conlloga de Castelló i la Muixeranga de Vinaròs i Hereus. La xaranga comarcal farà de transició d'un escenari a un altre, de manera que, a partir de les 23.30 hores, Lilit i Dionís donaran el tret d'eixida a la segona nit de concerts de l'aplec, que seguirà amb Atzembla, Pirat's sound sistema i Insershow. A partir de les 05.30 hores actuaran a l'escenari de la Carrasqueta DJ Omar Selekta i DJ's Mythic Boyz.

Diumenge, últim dia d'aplec, hi haurà 'esmorzaret de figues i aiguardent'. A les 16 hores començaran els últims concerts d'aquesta 39a edició amb l'actuació de Nandet, Pau Alabajos i Candela Roots. A les 19 hores està previst que l'organització de l'Aplec dels Ports faça l'acte de cloenda on s'anunciarà oficialment que la 40a edició tindrà lloc a Vilafranca, segons han avançat a aquest diari. Mitja hora després, la darrera actuació serà la de Contracop, per a posar punt final a la celebració.

Lilit i Dionís actuaran

Entre la programació per a dissabte de nit, l'organització mantindrà el concert de Lilit i Dionís després d'haver protagonitzat, a través de les xarxes socials, un enfrontament amb Pupil·les, a qui, amb la intenció de denunciar "l'amiguisme" de l'escena musical valenciana, van acusar de tindre actuacions gràcies a unes relacions sentimentals.

Posteriorment, diferents usuaris van demanar que ningú contractara el conjunt de la Marina per llançar una acusació que qualificaven de masclista i que l'Aplec dels Ports reconsiderara la presència del grup en la programació. Això no obstant, el grup liderat per Joan Ortolà estava contractat abans que succeïren aquests fets, un encontre a les xarxes sobre el qual l'organització de l'aplec no tenia constància fins que aquest diari es va posar en contacte amb ells, com van afirmar a Diari La Veu.

Per altra banda, apunten que han comptat al llarg de l'any amb diversos agents per a fer xarrades als instituts sobre drogues, sexualitat i igualtat de gènere i, en aquest sentit, l'aplec tindrà un punt violeta amb l'assessorament d'un agent d'igualtat.