Puig aconsegueix el 70,5% dels delegats per al 13é Congrés del PSPV

El reelegit secretari general del PSPV, Ximo Puig, comptarà amb un total de 313 delegats (el 70,5%) en el 13é Congrés Nacional que els socialistes valencians celebraran el cap de setmana vinent a Elx (Baix Vinalopó), mentre que l'alcalde de Burjassot, Rafa García –a qui Puig es va imposar en les primàries–, comptarà amb 131 (el 29,5%) del total de 444 delegats, segons han informat fonts socialistes.



Després de les primàries en el si del partit, en les quals van participar un 71,6% dels socialistes valencians, i en les quals Puig va guanyar amb un 57,7% dels vots enfront del 42,3% de suports que va rebre García (el candidat 'sanchista') s'han celebrat les diferents assemblees locals per a l'elecció dels 444 delegats amb dret a vot en el Congrés.



Per demarcacions, a la de València (233 delegats) Puig n'ha obtingut 159 (68%) i García 74 (32%); a la d'Alacant (139 delegats), el secretari general se n'ha fet amb 96 (69%) i García amb 43 (31%); a la de Castelló (51 delegats), Puig n'ha aconseguit 39 (76%) i García 12 (24%). Dels 21 delegats corresponents a Joves Socialistes, 19 (90%) són per a Puig i 2 (10%) per a García.

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha confirmat que estarà present en la inauguració del 13é Congrés del PSPV, que se celebrarà el divendres 28 de juliol a la Institució Firal Alacantina (IFA), a Elx, i en el qual es ratificarà Puig com a líder dels socialistes valencians.