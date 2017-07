Detectat un segon focus de 'Xylella fastidiosa' a la Marina Baixa

La consellera d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, Elena Cebrián, ha comunicat al Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient l'aparició d'un segon focus de Xylella fastidiosa, detectat en la mateixa zona de contenció on ja s'està actuant pel primer brot, a la comarca de la Marina Baixa.

El nou focus ha sigut confirmat per l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) en tres mostres d'ametler analitzades al municipi de Benimantell. L'IVIA és el laboratori estatal de referència per a bacteris. El primer brot es va confirmar el 29 de juny en una parcel·la del Castell de Guadalest. La nova detecció reforça la pertinença de les mesures de control i eradicació adoptades, recorda la consellera Elena Cebrián, amb la finalitat de contindre l'expansió de la malaltia.

El segon brot ha sigut detectat a una distància aproximada d'un quilòmetre del primer. Tal com es va fer amb l'anterior brot, es declararà una demarcació de 10 quilòmetres a la redona considerada com a zona de seguretat, explica l'administració autonòmica a través d'un comunicat.

La Direcció general d'Agricultura de la Conselleria ha preparat una nova resolució per la qual es declara el segon focus al País Valencià, en què s'estableix que la subespècie del bacteri trobat és la denominada multiplex, es redefineix la zona demarcada a partir dels nous esdeveniments i s'estableix l'obligatorietat de compliment de les mesures fitosanitàries a adoptar.

109 mostres analitzades

De moment, totes les mostres que han donat positiu en el laboratori corresponen a Prunus dulcis (ametler). A la zona també existeixen altres plantacions d'ametler i oliveres. En el mostreig de la segona parcel·la també es van prendre huit mostres d'olivera i una de nouer amb resultat negatiu. En conjunt, de les 109 mostres analitzades de què s'han obtingut ja resultats, sols els ametlers han donat positiu.

Amb les dades conegudes, la infecció es limita al Prunus Dulcis, encara que es desconeix la seua extensió exacta. S'ha donat el cas, fins i tot, d'ametlers que han donat negatiu, detalla la Conselleria. A més, en les prospeccions efectuades als voltants de les àrees afectades s'han pres mostres de baladre, alvocater, garrofer, cirerer, figuera, romaní i salze amb resultats igualment negatius.

Finançament

En els pròxims dies, la Conselleria remetrà el Pla d'Acció que requereix la Comissió Europea, i les mesures necessàries que de fet ja estan en marxa. A més, enviarà al Ministeri una proposta de finançament per al repartiment de fons en 2017, de manera que siga tractada en la pròxima Conferència Sectorial d'Agricultura.

El Consell pretén que la major aportació que el Ministeri té prevista per a afrontar la malaltia de la Xylella al territori valencià no siga a costa del finançament per a altres plagues, com la Ceratitis capitata, sinó que es contemple una dotació addicional específica. "No volem un transvasament de fons d'una malaltia a una altra, sinó un increment de finançament net per a la lluita contra plagues", ha assenyalat la consellera.

Finalment, l'executiu valencià recorda que s'ha habilitat un telèfon d'atenció al ciutadà i un correu electrònic per a atendre totes les consultes i avisos que puguen sorgir.