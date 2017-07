Oltra, satisfeta per haver arribat a un "molt necessari" Pacte d'Estat contra la violència contra les dones

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha qualificat de "molt necessari" el Pacte d'Estat contra la violència contra les dones davant els "índexs insostenibles" que existeixen a l'Estat espanyol. Així ho ha indicat en declaracions als mitjans a Ibi (l'Alcoià), en ser preguntada per aquest pacte a què van arribar el proppassat dilluns tots els partits en el Congrés.



Oltra ha assegurat, a més, que el govern valencià treballa des del mes d'abril en el Pacte autonòmic contra la Violència de Gènere i Masclista, la signatura del qual s'ha retardat fins al mes de setembre a petició de les associacions de dones i els sindicats, que volen aconseguir "unanimitat" en el pacte perquè siga "de tota la societat civil", ha explicat. La vicepresidenta ha confirmat que entre les mesures que contempla aquest pacte està la d'equiparar les indemnitzacions a víctimes de violència masclista amb les que reben les víctimes del terrorisme.



"Estem amb les víctimes, trencarem aquests murs invisibles que fan que la violència es produïsca entre quatre parets", ha destacat. Al mateix temps, Oltra s'ha referit a la necessitat de "coresponsabilitzar la societat en la denúncia i protecció de les víctimes" i de mantenir una "guerra permanent" amb els agressors. En aquesta línia, ha assenyalat que un altre dels acords consisteix a eliminar "de la confrontació partidista la violència de gènere". "Igual que vam véncer el terrorisme d'ETA, tota la societat unida ha d'acabar amb l'assassinat masclista", ha subratllat Oltra.

Compromís considera "molt bàsic l'acord"

Per la seua banda, la diputada de Compromís en el Congrés, Marta Sorlí, està valorant emetre un vot particular al document elaborat per la subcomissió pel Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, i s’ha mostrat crítica. La portaveu de la coalició en la subcomissió ha qualificat el principi d'acord de "molt bàsic", encara que celebra que hagen aconseguit arrancar al govern estatal un ferm compromís econòmic amb les comunitats autònomes i amb els ajuntaments.

Sorlí ha explicat que el seu principal objectiu en el procés de negociació era que "almenys el pacte reconeguera la necessitat de dotar de recursos econòmics els territoris i municipis perquè puguen seguir en el treball d'eradicar totes les violències masclistes". La diputada ha valorat positivament que s'implante la figura del coeducador en igualtat en les escoles, una mesura que ja s'està portant a terme al País Valencià i que, per a Sorlí, "avala les polítiques educatives i d'igualtat del Govern del Botànic".

No obstant això, des de Compromís troben a faltar una llei marc que definisca tots els tipus de violència contra les dones que es produeixen o que no existisca cap referència a la problemàtica de la prostitució. Sorlí considera que aquest acord permetrà a la Generalitat Valenciana seguir fent polítiques valentes per a eradicar aquesta xacra social i ser capdavantera en la lluita contra les violències masclistes.