Els afusellats de la Fossa 113 busquen justícia a l'Audiència de València

El jutjat número 2 de Paterna ha rebutjat de manera definitiva investigar com a assassinats –i per tant obrir un procés penal– els 50 afusellaments de republicans, els cossos dels quals s'han exhumat de la Fossa 113 del cementeri de Paterna. L'òrgan judicial de primera instància basa l'arxivament en el fet que es tracta de morts succeïdes fa més de 20 anys. Per això, declara prescrits els possibles delictes. La jutgessa també ateny a la doctrina del Tribunal Suprem que considera exonerats de qualsevol sanció penal els autors dels assassinats arran de la Llei d'Amnistia de l'any 1977.

L'associació de familiars és la promotora de l'exhumació que va concloure la setmana passada. Allà s'han trobat mig centenar de cossos dels 63 que se suposava que podrien estar soterrats. Els descendents han presentat hui un recurs davant l'Audiència de València contra l'arxivament de la investigació i per tal que el cas siga tractat com a delicte de "lesa humanitat" i imprescriptible, com ha assegurat el portaveu dels familiars, Santi Vallés, a les portes de la Ciutat de la Justícia de València.

Vallés ha expressat la "frustració" que han sentit després de "l'esperança" suscitada per la presència de la jutgessa i el metge forense al cementeri el dia de la troballa de les primeres restes i el primer arxivament de la causa "només cinc dies després".

En una compareixença davant els mitjans de comunicació, Vallés s'ha preguntat per què en altres països europeus on els crims van ser inclús més brutals s'ha fet "justícia amb les víctimes" i no a l'estat espanyol. Vallés també ha advertit que, en el cas que la justícia espanyola no atenga les seues demandes, arribaran fins al Tribunal Europeu de Justícia d'Estrasburg.