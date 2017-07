València incorpora sis estacions intermodals de bicicleta per a tota l'àrea metropolitana

La ciutat de València comptarà aquesta setmana amb sis estacions intermodals per a bicicleta que donaran servici a tota l'àrea metropolitana de la capital valenciana, "la primera d'Europa amb un sistema integrat i intermodal de bicicleta pública", segons ha informat aquest dimarts l'Ajuntament en un comunicat. El regidor de Mobilitat Sostenible de València, Giuseppe Grezzi, ha visitat la futura estació intermodal de bicicletes que s'està instal·lant al costat del complex administratiu 9 d'Octubre.

Grezzi ha realitzat aquesta visita al costat de Mauro Fiore i Juan Bueno, impulsors de MibisiValencia, el sistema de bicicleta pública metropolitana a València. L'edil ha indicat que "gràcies a la integració de Valenbisi -el sistema públic de bicicletes de la ciutat- i MibisiValencia, la de València serà la primera àrea metropolitana d'Europa que gaudirà d'un sistema integrat i intermodal de bicicleta pública, fet que ajudarà a incrementar l'ús de la bici i cobrirà les demandes de desplaçament sostenible de la ciutadania de tota l'àrea metropolitana". A més de l'estació al costat del Complex 9 d'Octubre, s'instal·laran durant aquesta setmana altres cinc estacions més d'aquest tipus als carrers del Mestre Rodrigo, de Sant Isidre, de la Creu Coberta i a la Universitat Politècnica de València. Aquestes parades se sumen a la situada en el centre comercial Nuevo Centro, que està operativa des de l'estiu de 2015.

En total, hi haurà sis estacions intermodals i 116 llocs de bicicletes. "La ubicació estratègica de les estacions contribuirà a crear vertaders nusos intermodals, ja que als punts triats convergeixen línies de metro, línies d'autobusos interurbans i de l'Empresa Municipal de Transports (EMT). "Això farà que siga molt més atractiva i fàcil la combinació de sistemes de transport col·lectiu amb les bicicletes públiques", ha assenyalat Giuseppe Grezzi. El regidor ha assegurat que d'aquesta manera s'avança "en la intermodalitat dels diferents sistemes" i es comença a "posar punt final a les polítiques de transport que s'havien fet fins ara a València d'esquena a ciutats i pobles separats per tan sols un carrer". Ha ressaltat que ara es treballa en aquesta matèria "de cara i amb total coordinació amb les parts implicades per a facilitar la vida de la gent".

Mibisi compta amb 114 estacions

MibisiValencia opera actualment als municipis valencians de Catarroja, Torrent, Paterna, Mislata, Aldaia, Quart de Poblet, Xirivella, Alaquàs, Burjassot -amb el servici suspès actualment per qüestions administratives- i Alboraia --en aquesta localitat s'engegarà el servici al setembre amb una primera fase de quatre estacions--. En total, MibisiValencia compta amb 114 estacions i més de 1.000 bicicletes en rotació diària. Durant els últims tres anys ha desplaçat més de 600.000 viatgers, i ha atés una xarxa de quasi 10.000 persones usuàries, ha comentat l'Ajuntament de València. Aquest sistema metropolità funciona de forma integrada entre els municipis i permet a cada persona usuària desplaçaments entre poblacions o utilitzar el servici en una localitat diferent a la pròpia.

"MibisiValencia funciona com si fóra un gran sistema sense diferenciar termes municipals", ha afirmat Fiore, gerent de Movus, l'empresa titular de la marca. "Treballem des de 2007 amb l'objectiu d'oferir una manera més sostenible de desplaçaments als valencians i les valencianes", ha afirmat. Així mateix, ha manifestat que "la bicicleta pot trencar barreres, no solament de tipus geogràfic sinó també de tipus cultural, ja que és la primera manera de transport mecanitzat inventat per l'ésser humà, encara que després ha sigut a poc a poc oblidat en les ciutats".

"El canvi climàtic i les necessitats d'estalvi energètic ens obliguen a reflexionar i tornar a considerar solucions més sostenibles o Smart", ha agregat Fiore. Respecte al projecte de MibisiValencia i el seu inici a l'àrea metropolitana de València, el directiu de Movus ha assegurat que "el concurs de bicicleta pública de València era alguna cosa peculiar perquè eixia vinculat a la publicitat", per la qual cosa "no ens vam poder presentar", ha dit, al mateix temps que ha recordat que Movus "es dedica a la mobilitat i aporta diferents solucions sostenibles".

Abonament combinat

"No obstant això, hem signat un acord per dur a terme un abonament metropolità combinat de bici que integra el servici de Valenbisi amb el de MibisiValencia, i vàlid amb la targeta Mòbilis. Hem de posar en servici solucions que les persones usuàries estan demanant a crits", ha ressaltat Mauro Fiore, que ha apuntat que aquesta mesura suposa "un trampolí per a desenvolupar una vertadera política autonòmica a favor de la bicicleta". Fiore ha comentat que aquest és un projecte que s'està demanant "des de fa set anys" i ha valorat que s'haja fet "realitat".

"Els municipis de la primera corona de València que no tinguen encara aquest servici s'aniran sumant perquè ofereixen a la seua ciutadania un servei de transport durant 24 hores, 365 dies a l'any, quasi gratuït i connectat amb la capital", ha subratllat. Així mateix, ha agraït a Grezzi, a l'Ivace i a tots els alcaldes i alcaldesses dels municipis on treballa MibisiValencia, el suport a aquesta iniciativa i haver "fet possible aquesta fita, al costat del rector de la UPV i els responsables de Nuevo Centro, que des del primer moment han volgut unir-se al projecte".