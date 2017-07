La Rambleta se suma a l'aposta segura dels grans musicals

La Rambleta ha decidit fer un gir més en la seua programació apostant per primera vegada pels musicals de gran format. El contenidor cultural del barri de Sant Marcel·lí se suma així a l'oferta reduïda d'aquest tipus d'espectacles que existeix actualment a València amb la producció de Priscilla. La Reina del Desert que arribarà a la ciutat del Túria a partir de l'1 de novembre. La iniciativa sembla que vol mantindre's en el temps, segons van apuntar els responsables de comunicació de Rambleta aquest dimarts durant la presentació de la novetat de la propera temporada. "Des de Rambleta véiem que el públic ho demanava –van assegurar–. Esperem que no siga l'últim".

"Era inconcebible que la segona ciutat que més espectadors ha enviat a Madrid a veure'l no acollira la producció", va explicar aquest dimarts José Maria Cámara, un dels socis de la productora del musical. Priscilla estarà en cartell de l'1 al 12 de novembre i arriba amb l'aval d'estar produïda per la mateixa empresa que va portar als escenaris espectacles de gran format com Chicago, Cabaret, Billy Elliot, West Side Story, Grease i The sound of music, que va ser la primera producció de l'empresa.

"Priscilla és un musical que garanteix festa", va advertir el productor, qui va refusar que s'etiquete com un musical de gais per a gais, "és per a tots els públics", i és més, va postil·lar, el musical "va rebre el premi Ploma, el reconeixement de FITUR Gai", és a dir, va insisitir Cámara, "té la benedicció del col·lectiu LGTBI".

El públic podrà gaudir d'una "festa de les festes", va explicar José Maria Cámara, ja que Priscilla conta la història de tres drag queen que travessen el desert australià amb autobús –cosa que es podrà veure dins de la sala de la Rambleta. Un dels protagonistes s'assabenta que té un fill i ha arribat l'hora de conéixer-lo. La trama està esguitada de cançons "que tots hem ballat alguna vegada en la nostra vida". La banda sonora està integrada per melodies arxiconegudes com I will survive, It's raining men, Don't leave me this way, Finally, Hot Stuff, Go West, I love the nightlife..., entre altres èxits de la música disco. Durant l'intermedi els espectadors gaudiran d'una sessió de discjoqueis i refrescs per a sentir que la festa no s'atura en cap moment.

Espectadors sense oferta

Priscilla va acumular en dos temporades 400.000 espectadors, bona part d'ells arribaren a Madrid amb l'AVE que agafaren en l'estació Joaquín Sorolla de València, com va reconéixer un dels propietaris de SOM Produce. "El públic valencià vol veure aquest musical", va sentenciar el productor, una sensació que des de La Rambleta també comparteixen, en tant que han apostat per sumar-se a l'oferta de musicals com una inversió segura per l'expectació que a priori desperten entre el públic valencià.

Actualment, la cartellera de musicals la sostenen el Teatre Olympia i el mateix contenidor cultural del barri de Sant Marcel·lí. La Rambleta però, ofereix un espectacle de gran format que inclou grues, un autobús en escena i un backstage suficientment gran com per a fer canvis de vestuari –el muntatge aplega 500 vestits, 200 perruques, 150 parells de sabates– i aparéixer fins a 40 artistes. No tots els espais de València tenen capacitat per acollir aquest muntatge, va explicar el productor, "cap a Rambleta, no a tots els llocs", va afegir, ja que darrere el teló cal maquillar i transformar els actors en un temps breu. De fet, va explicar Cámara que normalment en els musicals es pot veure l'activitat que hi ha rere l'escenari, però en aquest cas no serà possible per la rapidesa i la gran quantitat de moviments que hi tenen lloc.

L'espectacle, que va ser vist al Teatre Tívoli de Barcelona per 100.000 persones, s'ha marcat com a objectiu quan finalitze la gira d'arribar al milió d'espectadors, una xifra que posaria la producció en el tercer lloc dels musicals més vists del món.

Aquest dijous, i durant dos dies, a través de la web de La Rambleta, els seus abonats podran comprar les entrades. A partir de divendres es podran adquirir a través dels llocs webs oficials. Els dies 3, 5, 10, 11 i 12 hi haurà doble funció.