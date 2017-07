Més de 7.000 espectadors van assistir a la 32a edició de Cinema Jove

Cinema Jove, el Festival Cinematogràfic de l'Institut Valencià de Cultura que es va celebrar del 23 de juny a l'1 de juliol, va rebre en la seua 32a edició un total de 7.094 espectadors. Aquesta xifra correspon als espectadors reals que van acudir a les sessions programades en les huit seccions: Seccions Oficials, Lluna de València, Un futur de cinema, El Jove David Lynch, Art & The City, 30 anys d'Erasmus, 25 anys de Comunicació audiovisual al CEU i Projeccions Especials.

Aquest nombre real d'audiència correspon amb la previsió en la roda de premsa de presentació del director del festival, Carlos Madrid, que va manifestar la seua pretensió de dotar de realisme i transparència les xifres del festival i de considerar objectius assolibles per anar creixent cada any de manera realista.

Amb l'ànim d'imprimir transparència a les xifres, la nova organització del festival vol deixar clar el que suposa l'"espectador real" (no comptabilitzant per a això els visitants a exposicions o assistents a festes) i aposta ara per establir mètodes objectius i fefaents de comptabilitat d'espectadors.