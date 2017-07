Educació considera que les oposicions són una "magnífica oportunitat" perquè els interins consoliden el lloc de treball

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha proposat a la Mesa Sectorial d'Educació la convocatòria de 13.000 places de lliure accés als cossos docents fins a l'any 2021. D'aquesta manera, s'oferiran 3.000 llocs per a Infantil i Primària en 2018 i 5.000 per a Secundària i altres cossos docents per a 2019. En 2020 hi haurà oposicions per a 2.500 places de lliure accés de Secundària i altres cossos docents, i en 2021, un total de 2.500 més per a Infantil i Primària, respectivament.

El secretari autonòmic d'Educació, Miquel Soler, ha declarat que aquesta és "la millor manera d'acabar amb la inestabilitat de les plantilles i fer que el professorat tinga un lloc de treball segur". "Tenim la possibilitat d'incrementar el nombre de places que es convoquen per a aconseguir l'objectiu de reduir la taxa d'interins al 8% en quatre o cinc anys", ha assenyalat en un comunicat. La Conselleria d'Educació pretén així donar "major estabilitat a la plantilla docent, la qual cosa repercutirà en una millora de la qualitat educativa, ja que els centres disposaran d'un major nombre de personal funcionari de carrera i aquest, al seu torn, podrà optar a destinacions definitives".

Respecte al sistema d'accés al lloc de treball públic, Miquel Soler ha destacat que "el personal interí té una magnífica oportunitat d'aconseguir una plaça de funcionari i, si no ho aconsegueix, tindrà lloc garantit a les borses i l'accés a vacants en borsa suficients".

A més, ha recordat que "el 80% dels aspirants que van obtenir plaça en les oposicions de 2016 eren interins, i que en les reunions mantingudes entre el Ministeri i les comunitats autònomes, la Generalitat va plantejar la forma de combinar que tant els que estan treballant, els interins, com la resta de futurs docents que volen accedir al sistema educatiu, tinguen una possibilitat real de poder accedir". "Açò ho vam plantejar ja fa mesos des de la nostra Conselleria i la posició del Ministeri i de totes les comunitats autònomes va ser que no, que el procediment que hi ha és únic: les oposicions", ha afegit.

Des de la conselleria que dirigeix Vicent Marzà han recordat que "la possibilitat d'obrir la via de funcionarització de docents interins sense passar per un procés d'oposicions no es pot realitzar a nivell autonòmic, ja que el professorat pertany a un cos de funcionaris estatal".

Soler ha detallat que, "actualment, el còmput per a valorar les proves estima que el 60% correspon a la nota de l'oposició i el 40% als mèrits de cada aspirant, on la part més rellevant és l'experiència docent, sobre la qual els interins tenen molts punts d'avantatge sobre les persones sense experiència en la docència". "Açò implica que tenen moltes més possibilitats d'obtenir la plaça", ha insistit.

El secretari autonòmic també ha comentat que "si es complira el que ha passat en les últimes quatre convocatòries d'oposicions, el 80% de les places les guanyaran interins, la qual cosa vol dir que de les 13.000 convocades, 10.400 serien ocupades per aspirants que han sigut interins abans".

"En l'actualitat –ha continuat– hi ha 9.300 interins en llocs vacants, per tant és evident que idees com que volem substituir treballadors que estan en l'actualitat exercint com a interins per gent més jove, no és real. És evident que hi ha places per a tots, per a uns i per a altres. Sobretot per un altre motiu: en 2021, quan ja isquen els 13.000 llocs, i estiguen tots coberts, faran falta com a mínim 6.000 interins més". "Açò implica que cap interí que actualment està treballant es quedarà els pròxims anys sense treballar, ja que, a més, aquestes borses d'interins s'ampliaran", ha avançat.

Oferta de places "històrica"

Des d'Educació s'ha transmès a la Mesa Sectorial que és una oferta d'oposicions docents "històrica", la "major en dècades i una clara aposta per plantilles estables en els centres, la qual cosa repercuteix en positiu en una educació de més qualitat per a l'alumnat, a millorar les condicions laborals del professorat i a revertir les retallades de governs anteriors en matèria educativa". Els centres disposaran d'un major nombre de personal funcionari de carrera i aquest, al seu torn, podrà optar a destinacions definitives. La convocatòria està concentrada perquè els aspirants tinguen més oportunitats, més temps per a preparar-se i saber en previsió fins a 2021 quantes places i de quines especialitats es convocaran.

Respecte a la preocupació sobre els interins de més de 55 anys, s'ha transmès als sindicats de l'ensenyament que, a més de poder concórrer al concurs d'oposició en igualtat amb la resta dels interins, i amb una puntuació altíssima o total a la fase de mèrits, ocupen per àmplia majoria els primers llocs de les borses de treball.

Després del concurs-oposició, on molts interins aprovaran, aquelles persones interines de més de 55 anys que no aconseguisquen plaça ocuparan un lloc encara més avançat en les borses del que estan a hores d'ara, i podran accedir amb molta facilitat a un lloc de treball de qualitat, argumenten des de la Conselleria d'Educació.