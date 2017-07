Bonig afirma que el Consell no ha executat "ni un quilòmetre" de carreteres

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha assenyalat aquest dimarts que ha hagut de ser el govern de Mariano Rajoy el que "pose en marxa" l'economia valenciana davant la "paràlisi i l'immobilisme" del Consell, mitjançant un paquet d'infraestructures estratègiques que suposaran un "revulsiu" per al turisme, l'ocupació i l'atracció d'inversions.



Bonig s'ha referit en aquests termes a la "pluja d'infraestructures d'Estat" que al seu parer el govern espanyol executa en territori valencià, com ara el Corredor Mediterrani, el Parc Central, els accessos al Port de València, Gandia, Sagunt o a l'aeroport de l'Altet (Alacant) i que converteixen l'autonomia en "pol d'atracció" per a empresaris, inversors, turistes i emprenedors, ha destacat en un comunicat.



En aquest sentit, ha indicat que "enfront de la inversió zero en infraestructures del Consell, solament hi ha una fórmula: el mapa d'obres estratègiques dissenyat pel Govern central". Per açò, ha demanat al president de la Generalitat, Ximo Puig, que "es deixe de tant de partit i que comence a gestionar ja els interessos de tots els valencians perquè l'acció del Botànic està paralitzada".

Inversió en carreteres de 121 milions



Bonig ha assenyalat que solament enguany, l'Estat realitzarà una inversió en carreteres de 121 milions que se sumen als quasi 400 milions en altres obres prioritàries i que "marca un abans i un després a la Comunitat". "Ha hagut de ser un Govern del PP el que retorne el seu perfil competitiu a la Comunitat", ha incidit la líder dels populars valencians.



La presidenta del PP valencià ha denunciat que "la Comunitat s'ha estancat" amb el Consell perquè "no s'ha executat ni un quilòmetre en carreteres o autovies, cinc de cada deu euros d'inversions previstes segueixen en el calaix, dels 570 milions d'inversió directa, solament se n'han executat 292". "Amb aquest Consell, la Comunitat es para", ha lamentat.



A més, ha criticat que "tenint més pressupost, inverteixen menys", al mateix temps que ha recordat que "el Govern valencià té 851 milions d'euros més enguany per a gastar" però "prefereix gastar-ho en assessors o quiosquets a invertir en la Comunitat". Invertir en infraestructures estratègiques, ha afegit "és invertir en futur" però llavors "se'ls acabaria el passat, on es troben tan còmodes", ha conclòs.