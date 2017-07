L'IVAM prepara quatre noves exposicions per a la pròxima tardor

L'IVAM ha preparat per a la pròxima tardor un ampli programa d'exposicions en el qual destaquen una mostra que explora la problemàtica del món àrab des del punt de vista de les dones artistes, un projecte site specific de Nico Munuera (dins la línia de produccions pròpies de l'IVAM) i una exposició que revisarà la sèrie 'Desaparicions' de l'artista Ignasi Aballí.

L'agenda es completa amb l'exposició "Please come back. El món com a presó?", coorganitzada pel MAXXI-Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo de Roma i produïda per l'IVAM per a la seua presentació a València.

La programació expositiva de la tardor s'obrirà el pròxim 14 de setembre amb la mostra "En rebel·lia. Narracions femenines en el món àrab", que indaga en la producció artística sorgida als països àrabs en les últimes dècades a través de les diferents perspectives d'artistes dones. L'exposició reuneix un centenar de treballs de quasi 30 artistes, com ara Mona Hatoum, Amal Kenawy, Ahlam Shibli, Rula Halawani, Raedad Saadeh, Zineb Sedira, Ghada Amer o Leila Alaoui, i aborda qüestions com la presència als carrers de les dones, la crítica als clixés masclistes, les seues experiències a l'exili, així com l'impacte de l'ocupació israeliana dels territoris palestins.

Nico Munuera (Lorca, 1974) serà el protagonista de la següent mostra integrada dins la línia "IVAM produeix", que s'inaugurarà el 19 d'octubre. L'artista resident a València prepara un site specific, un projecte específicament realitzat per a la galeria 6 que es titula "Praecisio" i pren com a punt de partida la idea de límit físic i de com la percepció d'aquest influeix en la capacitat de percepció.

En el capítol de casos d'estudi, es revisarà la producció del creador Ignasi Aballí (Barcelona, 1958) a través de la sèrie "Desaparicions", formulada al voltant de l'obra homònima de Georges Perec La Disparition (El segrest), la quarta novel·la editada de l'escriptor francès publicada el 1969. Es tracta d'un relat d'intriga on s'omet la lletra "E", la més freqüent en l'idioma francés. L'exposició està conformada, entre altres obres, per vint-i-tres cartells que publiciten pel·lícules, els guions de les quals van ser escrits per Perec. Així, aquests pòsters cinematogràfics no solament ens conduiran a descobrir noves absències, posant en pràctica la idea duchampiana del record de la presència d'alguna cosa absent, sinó que ens faran reflexionar sobre la producció de la imatge en la nostra societat. La cita, el 9 de novembre.

El calendari expositiu de l'any 2017 finalitzarà, el 28 de novembre, amb l'exposició "Please come back. El món com a presó?", que pren el seu títol d'una obra del col·lectiu artístic francés Claire Fontaine, una instal·lació amb llum de neó amb la frase "Torna, per favor".

L'exposició centra la seua atenció en el concepte de presó, i analitza tant la seua dimensió física com el seu significat metafòric, especialment pel que fa a la societat contemporània que, en les últimes dècades, ha experimentat una ràpida, i a vegades violenta, transformació. Aquesta mostra es compon de mig centenar d'obres d'una trentena d'artistes, viatja a l'IVAM des del Museu Nazionale Delle Arti del XXI Secolo de Roma, on ha estat en cartell entre febrer i maig d'enguany.