Compromís demana a Foment un pla d'obres per al Tren de la Costa

Compromís no es conforma amb les promeses realitzades pel ministre de Foment, Íñigo de la Serna, pel que fa al Tren de la Costa i ha demanat un pla d'obres i un calendari concret per a la infraestructura.

Així, el diputat de Compromís en el Congrés, Enric Bataller, ha registrat una bateria de preguntes parlamentàries perquè el ministre De la Serna explique en què consisteix l'"impuls" al Tren de la Costa que va anunciar ahir davant l'alcalde de Benissa, Abel Cardona.

La formació ja va presentar diverses esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat del 2017 per a materialitzar aquesta reivindicació històrica. En concret, una esmena per a la construcció de la infraestructura en el tram Gandia-Oliva-Dénia, per valor de 60 milions d'euros, i una altra per al tram Dénia-Alacant, per un valor inicial de 10 milions d'euros. Ambdues esmenes van ser rebutjades pel Partit Popular i Ciutadans, motiu pel qual no van tirar avant.

Bataller ha alertat que aquesta connexió ferroviària entre les comarques de la Marina Alta i la Safor és una reivindicació que segueix postergada 43 anys després del tancament del tren Gandia-Dénia. "Es tracta d'una infraestructura més que necessària, que podria generar quatre milions de viatgers a l'any, i que beneficiaria a totes les localitats que s'estenen al llarg del seu recorregut, i vertebren el territori de la costa", ha subratllat.

Compromís considera imprescindible la inversió en el tren de la costa pels 16 milions de passatgers que arriben anualment als aeroports de Manises i l’Altet, entre els quals es podrien formar sinergies si existira una connexió ferroviària. Finalment, Enric Bataller també pregunta si De la Serna té pensat reunir-se amb els seus homòlegs en la Generalitat Valenciana per a traslladar-los els seus plans per a la construcció de la infraestructura ferroviària o només han sigut unes declaracions intranscendents.