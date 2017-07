El PP denuncia 'enriquiments injustos' del govern del Botànic i el Consell recorda que són fruit de l'herència rebuda

Picabaralla entre el PP valencià i el Consell per les factures pagades sense contracte. El coordinador d'Economia del grup parlamentari popular, Rubén Ibáñez, va denunciar aquest dimarts que el govern valencià té un "pufo" de 1.200 milions d'euros en 2016 en factures pagades sense contracte. Es tracta dels anomenats "enriquiments injustos", els pagaments que es realitzen per la prestació d'un servici públic quan acaba un contracte, que s'abonen sota les condicions del contracte vençut. Segons els populars, la vicepresidència de la Generalitat acumula el 23% dels expedients tramitats fora de contracte, mentre que Justícia copa el 19% dels enriquiments injustos i Sanitat, el 15%.

"Un govern que governa a colp de factures sense contracte és indigne per a seguir al capdavant dels interessos dels valencians", va sostindre el responsable d'afers econòmics del PPCV a les Corts. Al seu parer, si el Consell tinguera "interés a respetar les normes de contractació pública, les trauria a contractació pública". L'ofensiva dels populars arribarà al Tribunal de Comptes, atés que els populars faran saber a aquest òrgan el volum d'expedients sense contracte del govern valencià. "Si Oltra en comptes de pagar així ho fera traient-ho a contracte, la hisenda valenciana s'estalviaria bastants milions d'euros", va assegurar Ibáñez.

El Consell no va tardar a respondre que el PP s'havia disparat "un tir al peu", atés que una part "important" dels "enriquiments injustos" corresponen a despeses derivades de la gestió del govern anterior. Segons la Conselleria d'Hisenda, dels 1.114,34 milions en factures sense contracte abonades per la Generalitat en 2016, un total de 365,37 milions corresponen al 2015 i anys anteriors. Quant al segon semestre de 2015, el que correspon a l'etapa "botànica", es van gastar 632,92 milions en factures de contractes vençuts, dels quals 46,36 milions provenen de la gestió del govern d'Alberto Fabra, segons la conselleria que dirigeix Vicent Soler.

L'"herència": avions antiincendis, hemodiàlisi i residències del tercer sector

Entre els expedients sense contracte heretats de l'etapa anterior, Hisenda en va destacar tres. En primer lloc, les 1.800 places d'accessibilitat (residències del tercer sector) habilitades per la Conselleria de Benestar Social quan la dirigia Juan Cotino. "El Consell del PP va pagar-les com a enriquiments injustos durant tres anys i l'actual Consell ha hagut de solucionar aquesta herència elaborant uns nous plecs", va indicar el departament de Soler. Els altre contractes heretats són el dels avions per a l'extinció d'incendis i el de prestació del servici d'hemodiàlisi ambulatòria.

En aquest cas, el contracte va acabar en 2009 i es va fer una pròrroga fins al 2012, no contemplada en el plec de condicions. De 2012 a 2015, segons el govern valencià, l'hemodiàlisi va funcionar sense contracte públic, amb un cost de prop de 50 milions anuals. Un informe de la Sindicatura de Comptes va xifrar en 37,2 milions l'estalvi potencial que hauria aconseguit la Generalitat si haguera realitzat una licitació "oportuna" d'aquest concurs entre 2010 i 2015. El govern del Botànic va traure a licitació aquest servici per 133,93 milions d'euros per a tres anys.

Hisenda posa la lupa en els expedients sense contracte del govern del PP

En resposta a l'acusació d'Ibáñez, el Consell va detallar els expedients d'"enriquiment injust" dels últims anys en què el PP va governar la Generalitat. Així, en el primer semestre de 2015, l'administració valenciana va pagar 523,56 milions d'euros en expedients sense contracte, dels quals 369,91 milions corresponien a contractes vençuts en 2014 o abans. Pel que fa a 2014, el Consell popular va abonar 1.252,23 milions en factures sense contracte. Els enriquiments injustos en els exercicis 2011, 2012 i 2013 van ser minsos, de menys de 50 milions d'euros a l'any, i Hisenda va atribuir aquesta diferència al fet que al seu parer el govern d'Alberto Fabra va "camuflar" les factures sense contracte pel pla de pagament a proveïdors.

Amb aquest pla, en 2012 el govern espanyol va desemborsar 4.354 milions d'euros en factures al calaix, segons va destacar el departament comandat per Vicent Soler. D'aquesta quantia, 1.900 milions van correspondre a la despesa sanitària amagada per la qual Brussel·les va multar la Generalitat per haver manipulat les dades de dèficit.