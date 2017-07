Climent demana al govern espanyol que retire l'Estratègia d'Ocupació perquè no està "negociada" amb les autonomies

El conseller d'Economia, Rafa Climent, ha reclamat aquest dimarts al govern espanyol que retire l'Estratègia Espanyola d'Ocupació 2017-2020, que pretén aprovar l'executiu presidit per Mariano Rajoy en el marc de la Conferència Sectorial d'Ocupació d'aquest dimecres, perquè no està "negociada ni participada" amb les comunitats autònomes, que "són les que tenen transferides les competències en aquesta matèria".

Així ho ha indicat el conseller en un comunicat, després de mantenir aquest dimarts una reunió amb consellers, viceconsellers i directors generals d'ocupació d'Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Castella-la Manxa, Catalunya, Cantàbria, Extremadura, Navarra i País Valencià. A la trobada han assistit també el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, i la directora general del Servef, Rocio Briones.

El conseller ha criticat "la proposta unilateral del govern (espanyol)" que "no parla de qualitat en el treball, ni del problema de l'atur juvenil, ni dels majors de 45 anys". "Sembla que la intenció és seguir amb polítiques precàries", ha puntualitzat. Al seu parer, mentre el govern de Mariano Rajoy "mira cap a un altre costat", des del Consell s'han engegat polítiques actives d'ocupació juvenil (Avalem Joves, Avalem Joves +, Orientació i tallers Tavalem) per valor de 100 milions d'euros entre 2015 i 2018.

A més, ha destacat que el seu departament ha destinat altres 230 milions als majors de 30 anys, a través del pla Avalem Experiència, i amb fons d'Europa, l'Estat i la Generalitat. "Tot per iniciativa pròpia, perquè les línies que marca Rajoy no aporten res. Nosaltres estem ara utilitzant fons europeus de 2014 que el PP no va utilitzar", ha afegit Climent.

Petició de reunió amb Sáenz de Santamaría

A més, ha explicat que "a causa d'aquesta falta de diàleg", les comunitats han reclamat una reunió amb la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, perquè convoque la taula de seguiment de la Conferència de Presidents i reconduir així l'Estratègia "d'acord amb la voluntat de consens i atenent les necessitats actuals", ha manifestat. Segons Climent, la iniciativa ha d'incloure mesures concretes i contundents adreçades a col·lectius prioritaris com ara joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, i així afavorir un creixement inclusiu.

En concret, ha explicat que les 10 comunitats autònomes han reclamat que s'aborde la situació dels aturats majors de 45 anys i els aturats de llarga durada i que el govern espanyol desenvolupe més mesures destinades a joves, a través del programa de Garantia Juvenil, i "no solament les que ha pactat de forma unilateral amb Ciutadans i que no s'adeqüen a polítiques que donen oportunitats d'ocupació als joves", ha remarcat.