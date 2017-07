La comissió d'experts de la reforma del finançament rebutja la quitança de deute que reclama el Consell però acorda eliminar l'statu quo

L'informe de la comissió per a la reforma del finançament autonòmic ja està enllestit i aquest dimecres el rebrà el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. El document, avançat per Cinco Días, posa fi a l'statu quo pel qual cap autonomia pot perdre recursos respecte a l'anterior model de finançament. A més, proposa capacitar les autonomies per a instaurar copagaments, suggereix donar competència a les comunitats en matèria d'IVA i rebutja la quitança de deutes, mesura reclamada pel Consell i que ha estat recollida en un vot particular de l'expert valencià en la comissió, Francisco Pérez.

El vot de Pérez argumenta que l'endeutament de les comunitats es deu a la insuficiència de recursos per a prestar els servicis públics bàsics. És per això que, segons recull el vot particular, el País Valencià ha engrossit el seu deute des dels 16.113 milions de l'any 2009 fins als 44.658 de l'any 2016. Segons l'expert, 26.999 milions d'euros d'aquest deute corresponen al fet que el sistema de finançament actual no garanteix prou fons per a pagar sanitat, educació i dependència. Uns altres 6.875 milions corresponen a l'infrafinançament.

El text consensuat pels experts defensa que condonar deutes generaria "incentius perversos" de cara al futur i seria "injust" per a les comunitats autònomes que han complit en major grau els compromisos d'estabilitat fiscal i han utilitzat "en menor mesura mecanismes extraordinaris de liquiditat", com ara el fons de liquiditat autonòmica (FLA). Per la seua banda, l'expert designat pel País Valencià defensa que "els ingressos per unitat de necessitat de les comunitats han sigut i són dispars", i que aquesta disparitat ha influït en la mesura que cada autonomia ha acudit a mecanismes com el FLA.

L'expert proposat pel País Valencià: "Reestructurar el deute és insuficient si el problema és de solvència"

L'informe planteja la possibilitat d'abordar "una reestructuració transparent del deute de les comunitats amb l'Estat", que implicaria ampliar els terminis de carència i reduir els tipus d'interés. Ara bé, l'expert valencià matisa en el seu vot particular que aquesta solució no és suficient si el problema és de solvència, com en el cas del País Valencià. "En aquest cas el deutor no és capaç de fer front al pagament del valor present del deute, i la reestructuració ha d'incloure una reducció del deute perquè aquest deute torne a ser sostenible", apunta Pérez.

Fi a l'statu quo

Si bé rebutgen la quitança, la part positiva per al Consell és que els experts demanen derogar la clàusula d'statu quo en el nou model de finançament. Aquesta clàusula, vigent en el sistema actual de repartiment de fons entre comunitats, determina que cap autonomia pot perdre recursos respecte al model anterior. Ara bé, l'informe inclou un any de transició en què cap comunitat perda recursos en termes absoluts.

Copagaments i tram de IVA autonòmic

El document dels experts per a la reforma del finançament proposa que les comunitats instauren "instruments de copagament" per a finançar servicis públics, en especial la sanitat, amb l'argument que podrien "disciplinar la demanda", és a dir, reduir l'accés dels ciutadans a aquests servicis. D'altra banda, els savis plantegen que les autonomies puguen proposar "de manera col·legiada" una pujada de l'IVA. La via seria que les comunitats suggeriren l'increment impositiu en el Consell de Política Fiscal i Financera.

Més solidaritat del País Basc i Navarra

L'informe no qüestiona els concerts econòmics basc i navarrés, si bé proposa que aquestes autonomies "comencen de manera immediata a contribuir a l'anivellament interterritorial". Per últim, els savis plantegen un fons bàsic de finançament, consistent en la recaptació dels impostos propis i cedits de les comunitats; i un fons d'anivellament vertical finançat amb recursos de l'Estat i que es repartiria entre les autonomies per a "reduir la desigualtat".