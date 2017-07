La selecció valenciana arrasa en l'inici de l'Eurojove de pilota

Les seleccions valencianes de pilota valenciana van iniciar de forma excel·lent la seua participació en el III Eurojove de Pilota a Mà en guanyar tots els seus compromisos en la fase regular de One Wall, celebrada anit al Poliesportiu de Tavernes Blanques.



Tant les seleccions masculines com les femenines sub-19, sub-17 i sub-15 van realitzar un gran paper demostrant el seu bon nivell i van superar amb suficiència els seus primers compromisos de la fase regular de One Wall. En totes les categories es col·loquen com a líders de la fase regular, ja que que cap de les seleccions va perdre ni un sol joc. Així, totes elles van donar un gran pas per a disputar la fase final.



Els resultats de la fase de grups van ser els següents:

- Sub-19 Masculina

Selecció Valenciana 2–0 Itàlia

Selecció Valenciana 2–0 Holanda

Selecció Valenciana 2–0 França



- Sub-17 Masculina

Selecció Valenciana 2–0 Itàlia

Selecció Valenciana 2-0 Holanda



- Sub-15 Masculina

Selecció Valenciana 2–0 Itàlia



- Sub-19 Femenina

Selecció Valenciana 2–0 Itàlia



- Sub-17 Femenina

Selecció Valenciana 2–0 Itàlia



- Sub-15 Femenina

Selecció Valenciana 2-0 Itàlia



Les seleccions valencianes femenines també van aconseguir ple de victòries / FPV. El III Eurojove es presentava ahir abans de les partides

El Pavelló Municipal de Tavernes Blanques va acollir, ahir de vesprada, la presentació del III Eurojove de Pilota a Mà, que compta amb la presència de les seleccions sub-19, sub-17 i sub-15 de Bèlgica, País Basc, França, Holanda, Itàlia i València.



Va presidir l'acte l’alcaldessa de Tavernes Blanques, Mari Carmen Marco, qui va estar acompanyada pel director general d’esports, Josep Miquel Moya; el vicepresident de la Diputació de València, Toni Gaspar; el president de la Confederació Internacional de Joc de Pilota i president de la Federació de Pilota Valenciana, Daniel Sanjuan, i la presidenta del Club Pilota Valenciana Carraixet de Tavernes Blanques, Elvira.