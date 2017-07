El jutge admet a tràmit el recurs contra el nomenament d'Empar Marco com a directora d'Àpunt

El jutjat del contenciós administratiu número 5 de València ha admés a tràmit el recurs interposat per Pere Valenciano –un dels candidats que va concórrer al procés de selecció per a la direcció general de la nova radiotelevisió pública valenciana– contra l'acord del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) del passat 4 de maig, que va desestimar el seu recurs de reposició contra l'acord d'aquest mateix òrgan pel qual es va proposar Empar Marco per a ocupar el lloc.

El jutge fixa, a més, la vista per al pròxim 8 de maig del 2018. La resolució judicial, datada el 25 de juliol, insta, a més, que el Consell Rector de la CVMC aporte 15 dies abans de celebrar-se el judici l'expedient administratiu.

Valenciano ja va avançar que, en el judici, sol·licitaria l'expedient de tot el procés "per a aclarir tots els dubtes generats, especialment l'aprovació del sistema de puntuació 10 dies després de tenir el Consell Rector en el seu poder tots els currículums i projectes dels candidats i l'explicació del procés de votació dels projectes". Ara, després de conèixer l'admissió a tràmit del recurs, Pere Valenciano ha asseverat, a través d'un comunicat, que vol que, "en seu judicial, es done llum a un procés opac en el qual el Consell Rector no ha tingut a bé explicar el procés d'un pseudoconcurs públic", ja que va desestimar el recurs de reposició que va presentar en un primer moment.

"Transparència"

"És inadmissible –prossegueix– que es cree una Conselleria de Transparència i que en un procés tan important, com és el naixement de la radiotelevisió pública de tots els valencians, la transparència brille per la seua absència". "Un mitjà de comunicació tan important per a la vertebració de la Comunitat Valenciana i per a la promoció de l'ús del valencià no pot repetir els errors del passat en els primers mesos de la seua gestació", conclou Valenciano.