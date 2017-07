Ciutat Vella demana a Ribó un pla per a no convertir-se en un "parc temàtic" per a turistes

Els veïns de Ciutat Vella han dit prou a la situació de degradació i abandonament que, en la seua opinió, pateixen els barris del centre històric de València. "Ens fa la impressió que el districte s'ha convertit en una zona per a invertir i no per a viure; tots els plans que s'han aprovat han contribuït a la gentrificació dels barris i a la fugida dels seus veïns", denuncia Josep Montesinos, president de la Plataforma de la Muralla, una de les associacions de veïns, entitats cíviques i culturals que firmen el manifest La València que volem, que es va presentar, ahir, no sols per fer a públiques les seues denúncies, sinó també les aportacions que han elaborat per a fer "un barri per a viure-hi".

Entre els principals problemes que assetgen el districte i que consten en el document que lliuraran a l'Ajuntament, es troba el nou model de turisme que està arribant als seus carrers. "La proliferació d'apartaments turístics està convertint zones exclusivament per a esta activitat. Açò suposa un vertader procés de gentrificació, amb l'expulsió dels veïns i el canvi d'activitat", indiquen al text. "No estem en contra del turisme, sinó contra un model que no respecta el patrimoni del barri, que és el patrimoni de tots els valencians", va criticar Trini Piquer, presidenta de la Coordinadora d'Associacions de Veïns de Ciutat Vella.

Piquer va fer una crida al consistori perquè intervinga i "ordene el centre". "La majoria de visitants no ve a gaudir del ric patrimoni històric que tenim, ve a comprar. Eixe tipus de turisme el que fa és desprotegir tot allò que ens fa diferents i atractius. I tots els negocis que s'estan muntat amaguen el nostre principal tresor", va indicar Piquer. En aquest sentit, denuncien que s'ha produït una "ocupació per monocultiu d'oferta comercial" només per a turistes. "I va en augment", afegeixen. Per això, sol·liciten a l'Ajuntment que regule la creació i la utilitizació dels apartaments turístics. "No poden conviure en finques de veïns, han de desaparéixer com a economia submergida, han d'estar subjectes a responsabilitat fiscal i ha de controlar-se l'arribada d'aquests turistes perquè, ara mateixa, pot provocar problemes de seguretat. Tenim més de 10.000 persones en Ciutat Vella que són una bossa de desconeguts", expliquen els signants del document.

Un grup de turistes passejant per un dels carrers del districte de Ciutat Vella. / DIARI LA VEU

Així mateix, asseguren que ha proliferat l'obertura de negocis, que, sota l'aparença de fruiteries, es dediquen a la venda de begudes. "Veiem que el nostre patrimoni es dilueix en una botella", va subratllar Lluís Mira, de l'Associació de Veïns i Comerciants Amics del Carme. Una opinió compartida per Montesinos que va lamentar que "Ciutat Vella s'ha convertit en un parc temàtic per a turistes i els únics serveis que hi ha són per als foranis". "S'estan tancant comerços històrics, que donen vida al barri, per a obrir bars per a la gent de fora", va insistir Montesinos. Per al president de la Plataforma la Muralla, aquest model turístic és una "nova bombolla" i, quan esclate, ja no quedarà gent vivint als barris. "Estem creant un plató turístic i, si continuem així, no hi haurà memòria històrica de la ciutat", va advertir Montesinos. I va posar l'exemple de la recuperació del refugi del carrer de Serrans. "Sols s'ha arreglat la part que dóna a aquesta via perquè és la més turística. Si observem l'altra paret, veurem el que veiem tots els veïns", va dir.

El propòsit del manifest, que s'ha elaborat al llarg del últims sis mesos, és analitzar el model de ciutat que volen, l'estat en què es troben els barris del districte i fer una planificació conjunta amb les administracions. "El que nosaltres proposem està fet des de la realitat vivencial, som els veïns de Ciutat Vella i aspirem a aconseguir un model de ciutat per a viure-hi", va explicar Montesinos durant la presentació en roda de premsa.

Continuar amb "la piqueta de Rita"

I és que, malgrat la bona intenció, els veïns van confessar sentir-se "desatesos" pels responsables polítics. "Ens hem sentit desatesos i creiem que hi ha desinterés per part de l'Administració", va insistir Lluís Mira. "Sembla que no ens escolten, fem propostes i ells van per un altre camí. No podem parlar de desídia absoluta, però sí de desinterés", va indicar Mira. Així, va assenyalar les "modificacions puntuals" que s'estan fent a la planificació i al model de protecció que "va costar deu anys d'aconseguir" i que contribueixen, des del seu punt de vista, a sostindre l'especulació. "Sembla que l'Ajuntament vol continuar amb la piqueta de Rita Barberá", va lamentar Mira.

En aquest sentit, el document demana que les intervencions en Ciutat Vella es porten endavant a càrrec d'equips interdisciplinars i que els plans urbanítics compten amb la participació conjunta de tots els barris. "Els diferents plans urbanístics en la Ciutat Vella han anat produint en els ciutadans desafecció, per culpa de l'arbitrarietat en les contínues expropiacions, de les alteracions en la trama urbana, de la destrucció del patrimoni, de l'expulsió dels veïns i de les activitats tradicionals. Els veïns senten que molts d'eixos plans no són a favor de la ciutadania sinó en contra d'ells i que molts d'ells han contribuït a processos especulatius", denuncien al manifest.

En aquest punt, denuncien la proliferació de solars, molts d'ells de titularitat pública, i insten els propietaris particulars, però també l'Ajuntament, a complir la normativa que els obliga a construir. "Però no sols per a rics sinó per a treballadors, perquè la gent puga romandre o vindre als barris del centre a viure". I és que una altra de les dificultats que es troben els veïns és la de l'habitabilitat i l'escassedat de serveis per a una població de 26.000 habitants, que es multiplica per huit amb la presència dels turistes.

"Denunciem la creació de buits demogràfics produïts, en part, per les actuacions de l'administració a través dels diversos plans, com és el cas de l'entorn de la muralla musulmana del barri del Carme (...). Exigim de l'administració la preocupació i acció en pro d'una vivenda assequible i la qualitat de vida de poblacions que han estat marginades i empobrides al llarg del temps. Així mateix, sol·licitem el manteniment i ampliació de les ajudes a la rehabilitació de vivendes i edificis per part dels propietaris i de les comunitats de veïns com un element de regeneració dels barris i d'economia sostenible".

Per tot això, les entitats signants–Coordinadora d'Associacions de Veïns de Ciutat Vella, Plataforma de la Muralla, Associació de veïns ddel Barri del Carme, Associació de veïns i comerciants Amics del Carme, Associació de veïns Velluters, Associació Cultural Atzucat, Associació d'Artesans Laborart, Germania del barri del Mercat, Associació Veïns Afectats per la modificació del Pepri en el barri del Carme– estan preparant unes jornades de mobilització dels veïns de Ciutat Vella amb l'objectiu de fer visible que les mesures que proposen són "les que busquen i desitgen el conjunt de veïns que compon aquest barri històric de València".