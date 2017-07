Oltra: "Sembla que el govern d'Espanya sols sap relacionar-se amb la Generalitat a força de recursos"

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha lamentat aquest dimecres que "sembla que el Govern d'Espanya solament sap relacionar-se" amb la Generalitat "a base recursos". Oltra s'ha manifestat en aquests termes, en declaracions a Europa Press, sobre el recurs interposat pel Govern d'Espanya contra el decret valencià que regula l'ús de llengües en l'Administració.

Segons la dirigent autonòmica, es tracta de "recursos sobre normatives que en altres comunitats autònomes s'estan aplicant des de fa anys" i sobre normatives que "el que volen és ampliar drets".

En aquest sentit, la vicepresidenta ha assenyalat que "cada vegada que amplien drets, el Govern d'Espanya contraataca amb un recurs" i ha al·ludit a la Sanitat Universal o al dret de les persones trans d'autodeterminar el seu gènere com a exemple de casos en els quals l'Estat ha recorregut. En el cas del decret valencià d'ús de llengües en l'Administració, Oltra ha posat de manifest que es tracta "del dret que té qualsevol persona que viu a la Comunitat Valenciana a triar la llengua amb què es vol relacionar amb l'administració" dins de les dues llengües cooficials existents.

Així mateix, ha apuntat que "per a garantir açò", s'ha d'assegurar també que "l'Administració sap, domina les dues llengües cooficials i, a més, promociona la llengua pròpia dels valencians", alhora que ha recordat que l'Estatut d'Autonomia que es va aprovar el 2006 "diu que hi ha dues llengües oficials en aquesta comunitat però que la llengua pròpia és el valencià". Sobre aquest tema, ha afegit que el govern valencià "està treballant en açò, a promocionar aquesta llengua pròpia, en moltes ocasions minoritzada, i a garantir el dret a qualsevol valencià a relacionar-se amb l'Administració en la llengua de la seua elecció", ha remarcat.



A més, ha criticat que "cada vegada que es volen ampliar drets, el Govern d'Espanya el que fa és intentar retallar-los", per la qual cosa ha assegurat que negociaran amb l'executiu estatal "en aquestes comissions bilaterals perquè entenguen que no volem ser ciutadans de segona". "Els ciutadans que vivim a la Comunitat volem tenir el mateix dret que hi ha en altres comunitats", ha asseverat.