Sandra Gómez defensa que el turisme ajude a la "revaloració" dels barris de València

Turisme València ha presentat, aquest dimecres, el pla estratègic de turisme per a la ciutat fins al 2020 al sector turístic, els sindicats i les associacions de veïns. El pla, segons ha indicat la primera tinent d'alcalde i regidora de Turisme, Sandra Gómez, és el primer sotmés a debat en el ple municipal i aprovat amb el suport de tots els partits. La responsable del consistori en matèria turística ha destacat que el document incorpora "la visió dels veïns que conviuen amb el turisme", atés que l'objectiu de l'equip de govern és que l'arribada de visitants "ajude a la revaloració" dels barris, com ara el del Cabanyal-Canyamelar. A més, ha advertit que no "val" qualsevol tipus de turisme: "No renunciarem a la qualitat per la quantitat".

En la mateixa línia, el president de la Federació Hotelera de València, Luis Martí, ha posat en valor el consens que ha generat el full de ruta de les polítiques turístiques entre els diversos grups municipals i ha ressaltat que el pla aposta per la "turismofília", alhora que posa fre a "qualsevol conat de turismofòbia, que ara no es produeix" al cap i casal. En aquest sentit, Martí ha apuntat que el document aprovat pel ple inclou un apartat dedicat al combat contra les vivendes turístiques no reglades, que, al seu parer, produeixen conseqüències "perverses". Per la seua banda, el president de la Unió Hotelera, Ximo Solà, ha reivindicat la necessitat de "vendre a la ciutadania" que el turisme és positiu i "pot ajudar a millorar la qualitat de vida de la ciutat".

Col·laboració amb la Diputació i l'AVT

L'atracció de turistes de València també pot beneficiar altres municipis valencians i, en aquest sentit, el president de Turisme València, Antonio Bernabé, ha defensat la visió del pla estratègic d'"estendre l'oferta a la resta del territori". A més, ha destacat la col·laboració amb la presidenta de la fundació provincial València Turisme, Pilar Moncho, i amb el secretari autonòmic de l'Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer. L'alcalde de València, Joan Ribó, ha aprofitat la presentació del document sobre l'estratègia turística per a remarcar la "llibertat" que singularitza la ciutat com a destinació turística. "El nostre tarannà està fonamentat en el respecte a la condició sexual, cultural, social o econòmica de la gent", ha afirmat.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha fet memòria per a recordar "quan València era el semàfor d'Europa i hi havia un cartell que deia que es podia visitar en tres hores". Ara, segons el cap del Consell, el cap i casal és "una de les grans destinacions turístiques d'Europa", com ho demostren els 1,9 milions de visitants rebuts per la ciutat el 2016 o els 4,4 milions en pernoctacions durant el mateix període. "Sis de cada mil turistes al món ja vénen a la Comunitat Valenciana", ha detallat.