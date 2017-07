Puig: "L'executiu espanyol ha de dir per què s'està en contra del valencià"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacat, aquest dimecres, que el govern espanyol ha d'"explicar per què no accepta la realitat" i assumeix que "a la Comunitat Valenciana hi ha dues llengües oficials, que són el valencià i el castellà". A més, ha agregat que l'Executiu espanyol ha de dir "per què s'està en contra del valencià". Puig s'ha pronunciat en aquests termes abans de participar en l'acte de presentació del Pla Estratègic de Turisme de València, preguntat pel recurs interposat pel govern estatal contra el decret valencià que regula l'ús de llengües en l'administració, una mesura que també ha criticat la vicepresidenta de l'executiu valencià, Mònica Oltra.

També sobre el recurs interposat pel Govern d'Espanya contra el decret valencià que prioritza l'ús del valencià en l'Administració, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha lamentat, aquest dimecres, que "sembla que el Govern d'Espanya solament sap relacionar-se" amb la Generalitat" a base recursos".