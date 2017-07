Podem vol que el Consell explique "l'incompliment greu" de no haver engegat encara les emissions d'Àpunt

El portaveu de Podem en les Corts Valencianes, Antonio Montiel, ha sol·licitat la compareixença del secretari autonòmic de Comunicació de la Generalitat, José María Vidal, en considerar que existeixen "responsabilitats de Presidència en la demora en la posada en funcionament" de la nova radiotelevisió pública.

Així ho ha indicat Montiel en declaracions als mitjans després de la Junta de Síndics celebrada, aquest matí, a les Corts. Al seu parer, es tracta d'un "incompliment greu" dels compromisos del Consell amb la ciutadania, per la qual cosa espera que el secretari autonòmic comparega en les Corts en el mes de setembre.

"Creiem que hi havia moltes actuacions que es coneixien amb suficient antelació i que es podien haver tramitat per Presidència", ha explicat el portaveu parlamentari, qui ha indicat que ja se sabia que la nova ràdio no podria ubicar-se als estudis de l'Avinguda Blasco Ibáñez i que, per tant, les obres a la seu de Burjassot es podrien haver iniciat abans.

En la seua opinió, "haver d'estar licitant ara i posposant l'engegada de la ràdio sembla una pèrdua deliberada de temps", ja que Presidència tenia, "des del primer moment", pressupost per a iniciar "obra dura". "Es podia haver avançat, no s'ha fet i volem saber per què", ha conclòs.

Montiel ha reaccionat així després de la compareixença de la directora d'Àpunt, Empar Marco, en la comissió parlamentària que supervisa l'obertura dels nous mitjans. Allà, Marco va informar als diputats de les dificultats administratives i la manca de personal que estan llastant el seu treball. També els va recordar que el procés de selecció de personal que atorga preferència als extreballadors de RTVV s'està efectuant segons les directrius marcades per la llei aprovada per les mateixes Corts

El portaveu del PSPV, Manolo Mata, ha respost tot seguit Montiel, tot assenyalant que la radiotelevisió valenciana "és independent perquè ho han volgut les Corts" i que qui plantege "que el Govern intervinga en la televisió o prenga decisions s'està equivocant".