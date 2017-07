El Centre Cultural Caixa Ontinyent rep 11.000 visitants en la primera temporada del 2017

Més d'11.000 persones han assistit al Centre Cultural Caixa Ontinyent en la primera temporada de l'any, en la qual s'han realitzat 114 activitats amb la participació de 71 col·lectius diferents, segons ha informat en un comunicat l'entitat bancària. En aquests mesos ha acollit 5 exposicions, 26 conferències, 18 concerts i 65 cites més entre projeccions, jornades i convencions, reunions de diversa mena i activitats internes del banc.

El centre reiniciarà la temporada en setembre, amb cinc exposicions previstes fins a finalitzar l'any: una mostra dels alumnes de l'Acadèmia de Blai Tomás, l'exposició de la II Trobada de Pintors de Festes de Sant Rafael, de Gravats de Jordi Albinyana, El VII Saló de la Tardor de Font d'Art i una exposició de Blai Tomás. A més, acollirà activitats de la Fundació Universitària de la Vall d'Albaida, de la qual Caixa Ontinyent és un dels principals patrons, com ara Unisocietat, la Universitat d'Hivern i conferències i visites incloses en el programa d'Educació Financera "Finança't", en el qual l'entitat participa activament.

Caixa Ontinyent va posar en funcionament el seu centre cultural el 2010 com a emblema del 125é aniversari de l'entitat. Actualment compta amb un ampli bagatge d'actes i activitats com a centre de referència tant a Ontinyent com a la comarca de la Vall d'Albaida.