Destituït el director general de Vaersa amb el vot a favor de Cebrián i l'oposició del seu número dos a la Conselleria

El consell d'administració de Vaersa ha aprovat, aquest dimecres, la proposta de la destitució del fins ara director general de l'empresa pública, Vicent García, amb set vots a favor, tres en contra i una abstenció. La seua presidenta, la consellera d'Agricultura, Elena Cebrián, ha assegurat que els motius d'aquesta decisió han sigut "una successió de queixes rebudes, falta de coordinació i la deslleialtat del dirigent de la corporació amb la Conselleria".

Així ho ha assenyalat la consellera en declaracions als mitjans de comunicació després de la reunió del consell convocada d'urgència. "La decisió ha estat motivada per la confluència de fets d'aquests dos últims anys, però el detonant ha sigut tot el que es va dir la setmana passada pel que fa a la convocatòria de vaga en Vaersa", ha justificat. Cebrián ha asseverat que el dirigent d'una empresa pública "no pot desacreditar públicament una consellera", la qual cosa ha provocat "la pèrdua de confiança" en Vicent García "en evidenciar la seua falta de lleialtat amb el Consell".

La votació per a destituir el màxim responsable de Vaersa ha fet paleses les diferències en el si de la Conselleria. Cebrián ha votat a favor de la destitució mentre que el seu número dos, el secretari autonòmic, Julià Álvaro, ha votat en contra.

La conselleria també ha subratllat que la decisió ha sigut "molt difícil" i ha reconegut "la valentia" de García a l'hora d'assumir responsabilitats de govern "amb la mala situació heretada per l'anterior executiu" del PP. "Les relacions entre la direcció de l'empresa i el Consell han de ser clares i coordinades, amb l'esperit de resoldre els problemes laborals dels seus empleats i seguir treballant per a aconseguir una gestió social i moderna", ha afirmat.

En aquest sentit, Cebrián ha culpat l'anterior govern autonòmic de provocar "la mala situació de l'administració i de les empreses públiques valencianes" i ha assegurat que Vaersa "té importants problemes laborals", com ara el "sobredimensionament" i la "falta de control" sobre les polítiques de personal. "El primer símptoma era l'absència d'una relació de llocs de treball aprovada des de l'any 2006 i molts casos de contractacions irregulars", ha subratllat.

El sotsdirector assumeix el càrrec

El consell d'administració ha decidit que el sotsdirector de la corporació assumisca les funcions de Vicent García i ha adequat els poders "per a garantir la continuïtat del funcionament de l'empresa" mentre es tria el nou director, segons ha afirmat la presidenta, en un termini "aproximat" d'un mes.

A més, ha asseverat que l'elecció d'un nou responsable "respectarà l'equilibri de la confluència" dels dos partits del govern autonòmic. "Hem viscut situacions difícils, però hem de treballar junts per a arreglar el desastre causat en l'administració per part del PP. En açò estem tots compromesos", ha afegit.

Per la seua banda, el secretari autonòmic de Medi ambient, Julià Álvaro, que és, a més, vicepresident primer del consell d'administració de Vaersa, ha votat en contra del cessament de García, en considerar que, tant ara com en la data en la qual va ser nomenat, "era la persona més adequada per a portar avant la complicadíssima tasca de convertir el que havia sigut un focus de corrupció" durant els anteriors governs en "una empresa que prioritza la gent i que estiga al servei de la ciutadania".

En aquest sentit, Álvaro ha remarcat a Europa Press que, malgrat la destitució del director, "no s'ha posat en qüestió la seua gestió", per la qual cosa el buit que deixa s'haurà de cobrir amb una persona "que siga capaç de seguir la senda que ha marcat Vicent García i de la qual estem orgullosos".

El secretari autonòmic ha recordat que el director destituït estava treballant en l'actualitat sobre la vaga en Vaersa per a buscar solucions "que, d'alguna manera, estan reclamant els treballadors", com ara l'aproximació de l'empresa pública al nucli de l'administració i millores en les condicions de personal.

Preguntat per la seua opinió sobre la justificació de "deslleialtat" que ha donat la consellera Cebrián per a la destitució, Julià Álvaro ha manifestat que es tracta d'una qüestió personal. En aquest sentit, ha assegurat que ell no té constància de "cap deslleialtat per part de Vicent Garcia". "A la figura del secretari autonòmic no li ha sigut deslleial ni tampoc a l'esperit de canvi polític del Botànic", ha asseverat.