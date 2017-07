La CVMC aprova la relació de llocs de treball temporals d'Àpunt i les bases de les borses d'accés

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha aprovat, aquest dimecres, la relació de llocs de treball (RLT) de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació i les bases de la borsa de treball temporal per a Àpunt. La borsa recull 35 perfils professionals distints que cobriran les necessitats informatives de la Societat des de les redaccions de València, Alacant i Castelló.

El barem de mèrits, negociat amb els sindicats, donarà preferència als treballadors de l'extinta Radiotelevisió Valenciana, tal com va explicar la directora general d'Àpunt, Empar Marco, i va defensar el president del Consell Rector, Enrique Soriano. El barem, semblant al de la borsa de treball de la CVMC, valora l'experiència professional amb un màxim de 19 punts sobre un total de 50 (53 en cas de mèrits específics); la superació de processos selectius al grup de l'antiga RTVV suposarà fins a 7,5 punts i un màxim de 2,5 punts haver-hi prestat serveis, segons ha explicat la CVMC en un comunicat.

El coneixement de valencià es puntuarà fins a 5 punts, el d'idiomes estrangers o d'altres llengües oficials de l'Estat diferents al castellà fins a 4, altres titulacions acadèmiques oficials fins a 4,5 punts, els cursos de formació i perfeccionament tindran un màxim de 5 punts, altres títols universitaris permetran fins a 3 punts i les persones amb discapacitat funcional igual o superior al 33% sumaran 1,5 punts addicionals. En l'autobarem, els candidats hauran d'ajustar la puntuació a les funcions que ocupaven en l’extinta RTVV i només puntuar-se una vegada per l'oposició que van superar i per la plaça per la qual van concursar, detalla el comunicat.

Compra de produccions

D'altra banda, el Consell Rector ha aprovat hui la 'Carta de Valors' que regularà els continguts infantils i juvenils d'Àpunt Mèdia. La 'Carta de Valors', segons el comunicat, es desplega en set apartats, a través dels quals hi ha una "aposta decidida perquè la programació juvenil fomente la convivència i el respecte; la diversitat i el sentit crític; la formació, el coneixement i el pensament científic; la vida saludable i l'esport; la igualtat de sexes i l'educació afectivosexual; la llengua pròpia dels valencians i la cultura, i la innovació i les noves tecnologies".

El document també recull l'àmbit de protecció que la legislació regula, de manera que ordena la salvaguarda física, mental i moral del menor i arbitra tota una sèrie de mecanismes (horaris, alertes, indicadors visuals) per a evitar que els menors siguen consumidors d'escenes de pornografia, maltractament, violència de gènere o violència gratuïta. Igualment se'ls protegeix d'estratègies comercials abusives. A aquesta estratègia s'afegeix la voluntat de garantir el control parentesc sobre el consum audiovisual per part dels menors.

A la sessió de hui també s'han aprovat contractacions de sistemes i serveis tècnics per al control central, producció i redacció, multimèdia, arxiu documental i subministraments d'equipament per a la ràdio.

El Consell Rector, finalment, ha autoritzat la contractació de sis projectes audiovisuals de més de 250.000 euros: dos minisèries (Acció i Parany), dos sitcoms (Açò és un destarifo i Diumenge paella) i dos programes d'animació (Diari de Bita i Cora i El món de Pau).