El Consell posa un "notable alt" a l'informe dels experts sobre el nou finançament

L'informe sobre el nou model de finançament encarregat pel govern espanyol a una comissió d'experts mereix un "notable alt" a ulls del Consell. "Estem moderadament o altament satisfets", ha assegurat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de reunir-se amb l'expert comissionat pel Consell, Francisco Pérez; el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, i la secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando.

El missatge positiu es basa en el fet que, segons Puig, el document "visibilitza el problema valencià" perquè "reconeix que els sistema actual és poc equilibrat" i pateix d'un "problema d'infrafinançament per al conjunt del sistema de 16.000 milions d'euros". El president del Consell ha recordat que, tot i que no s'accepta la quitança d'una part del deute de les comunitats autònomes en pitjor situació financera –una reivindicació bàsica per al País Valencià–, es fa palesa la necessitat de reestructurar el deute.

Respecte de la condonació d'aquesta càrrega, Puig ha matisat que el seu govern no pretén "que es perdonen els diners malbaratats per la corrupció" durant els mandats del PPCV, però sí "que es tornen els diners no rebuts per l'infrafinançament". A tall d'això, el representant valencià a la comissió d'experts, Francisco Pérez, ha reconegut que, quan hi ha una quitança, "hi ha un risc moral", sempre que les causes de l'endeutament siguen atribuïbles al balafiament dels recursos públics, però ha recordat que, en el cas valencià, aquest problema es deu principalment a un repartiment injust dels ingressos.

Pérez ha explicat que, "tant si hi ha quitança com si no", el problema del deute s'ha d'encarar "de manera realista" per tal d'evitar que el pla de sanejament "s'haja de revisar cada sis mesos". Tant Puig com Pérez han expressat la necessitat que els territoris puguen tornar a "eixir als mercats" per a trobar finançament a uns tipus d'interés raonables.

"Cervell centralista"

Ximo Puig s'ha queixat que "algun dels representants de l'Estat" a la comissió haja criticat que els seus homòlegs territorials "anaren amb la bandereta". Ha reclamat un canvi de mentalitat per tal que el govern espanyol deixe "de pensar que els diners són seus i no de tots els ciutadans" i que "assumisca l'estat autonòmic".

"Sembla que qualsevol proposta de canvi haja d'eixir del cervell del ministre d'Hisenda o del cervell del centralisme", ha ironitzat Puig, amb un argument completat, més tard, per Pérez amb la idea que "qualsevol visió d'estat ha d'estar formada per totes les administracions i no només per l'Administració General de l'Estat".