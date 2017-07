La marca 'Concerts de Vivers' es consolida com a festival eclèctic i familiar amb 35.000 espectadors

Els Concerts de Vivers es consoliden com a festival dins de l'extensa programació de la Gran Fira de València després que aquesta edició s'haja tancat amb 35.000 espectadors. Després dels canvis introduïts en l'espai, l'oferta i el rellançament de la marca que pretén redefinir la programació de concerts com a festival, Concerts de Vivers ha aconseguit trobar el seu lloc amb una programació eclèctica que ha arrossegat molt de públic familiar, destaquen a Diari La Veu des de l'organització.

El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, va subratllar, aquest dimecres, que "l'aposta ha sigut un èxit", ja que l'escenari de Vivers es consolida com un festival atractiu, va explicar el regidor. Després de la bona acollida de les novetats, se seguirà treballant en eixa línia per a introduir en vistes al 2018 les millores que siguen adients, encara que l'aposta continuarà basant-se a oferir concerts diversificats, gastronomia i activitats complementàries amb un recinte condicionat amb graderies i gespa, asseguren, a aquest diari, des del col·lectiu de promotors musicals.

Ara Malikian va ser capaç de penjar en els dos concerts el cartell de: "No hi ha localitats", de manera que va reunir fins a 5.000 persones. Dins del rànquing de concerts més aclamats es troben Leiva, Love of Lesbian i Txarango. Els darrers van compartir cartell amb VaDeBo i Pupil·les. Tots ells van aconseguir vendre fins a 3.000 entrades en els seus respectius concerts.

Els cantants locals van tindre altres nits destacades, com ara la Nit dels Grups Valencians, que va comptar amb artistes com Zoo, Atupa i Riot Propaganda. Juntament amb Levia, van actuar Santeros i Los Muchachos i, juntament amb Manel, van estar Gener i Geografies.També van tindre l'ocasió de mostrar les seues propostes musicals grups com June's Kaleidoscope i Desayuno i Mediterranean Roots, provinents del Sona la Dipu. Tanmateix, cap d'ells va poder superar les 3.000 entrades, encara que van superar les propostes internacionals de Michael Nyman i Chick Corea que, al remat, van ser els concerts que menys entrades han venut.

La presència dels grups locals en el cartell està confirmada per a les pròximes edicions, com assegura a aquest diari, Sergi Almiñana, portaveu dels promotors musicals. Això no obstant, durant la Gran Fira van coincidir a diferents punts de la ciutat concerts com el de los 40 Principales i la Nit Celta (amb Celtas Cortos i Mago de Öz com a caps de cartell), una simultaneïtat de propostes que els promotors no veuen contraproduent, ja que les propostes "no són competència directa". En el mateix sentit, tot i que reconeixen que l'estiu és una època "complicada" per als festivals perquè n'"hi ha molts", es té en compte que les propostes tinguen unes distàncies quilomètriques adients perquè no dissuadisquen el públic, explica Almiñana arran dels dos concerts consecutius de Manel al Feslloch i a Vivers.

Per altra banda, concerts com el de Carlos Vives, que tancava la programació, va combregar molt de públic familiar, destaquen els promotors musicals. Ressalten, a més a més, que aquesta edició del 2017 ha destacat, entre altres coses, per un augment de públic familiar, fins al punt que en alguns concerts es van exhaurir els permisos d'autorització per a poder accedir menors al recinte de concerts.

El públic del festival és principalment resident a la ciutat de València (entre un 80 i 90%) i entre un 5 i un 10% són d'altres municipis valencians. En el mateix percentatge es mou el públic provinent d'altres ciutats de l'estat, majoritàriament de Madrid i Barcelona. Els espectadors estrangers dels Concerts de Vivers representen un 5% aproximadament (alemanys i anglesos principalment, però també suecs, belgues, nord-americans i mexicans), mentre que l'assistència per sexes es manté equilibrada entre homes i dones, amb uns percentatges entre el 40 i el 50%.

Aquesta edició s'ha celebrat en un recinte renovat amb nous serveis i infraestructures. Es van incorporar les graderies i la gespa artificial, es va ampliar l'oferta gastronòmica –i es va ampliar amb camions que venien menjar– i es van incorporar menjars vegetarians i vegans. "L'edició del 2018 continuarem en la mateixa línia perquè la gent puga gaudir del festival", afirma Sergi Almiñana, secretari de MusicaProCV.