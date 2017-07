L'empresa alacantina Actiu Berbegal y Formas, Premi Nacional de Disseny 2017

El Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, a través de la Secretaria d'Estat de R+D+i, ha concedit els Premis Nacionals de Disseny 2017 a Manuel Estrada Pérez, en la modalitat de professionals, i a l'empresa alacantina Actiu Berbegal y Formas, en la modalitat d'empreses. Aquest guardó reconeix empreses i professionals amb una trajectòria exemplar en el món del disseny, "un sector fonamental per al desenvolupament econòmic i social com a creador de riquesa i motor d'innovació".

Segons explica el Ministeri en un comunicat, el jurat ha concedit el premi a l'empresa Actiu Berbegal y Formas perquè considera que és un exemple de superació i de progressió basat en el valor estratègic del disseny, la qual cosa li ha permés posicionar-se en el mercat com a referent en el sector de mobles de col·lectivitats a nivell internacional.

El jurat ha valorat especialment "el seu creixement continu i sostingut destacant la seua capacitat per a donar valor al disseny conjugat amb la comunicació, el disseny gràfic i la seua habilitat de gestió en tots els àmbits". També ha tingut en compte la seua forta aposta pel disseny i la R+D+i, ja que compta amb un departament de disseny propi, col·laborat amb professionals experts de l'àmbit de l'arquitectura, el disseny de producte, gràfic i interiorisme. i una forta inversió de recerca i desenvolupament compromesa amb el medi ambient.

Pel que fa al premi individual, el jurat ha concedit el guardó a Manuel Estrada Pérez per la seua "intensa activitat professional compromesa amb la comunicació a través de les imatges, així com la seua extraordinària capacitat per al desenvolupament de diferents línies de projectes, com són la identitat corporativa, el disseny editorial i la definició d'espais expositius i comunicatius".

A més, ha destacat "la seua capacitat per a connectar eficaçment la cultura amb el teixit empresarial, que contribueix de manera significativa a professionalitzar el món del disseny". També ha valorat de manera especial "les seues aportacions al sector editorial, que han provocat un canvi radical en la línia gràfica i comunicativa, la qual cosa l'ha convertit en un referent del disseny gràfic espanyol i li ha donat reconeixement internacional". Finalment, ha posat en valor el seu compromís amb la promoció del disseny i la formació de les noves generacions i amb el paper i la imatge d'Espanya en el món.