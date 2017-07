MÃ©s periodisme cent per cent en llengua prÃ²pia

Diari La Veu és el mitjà digital d’àmbit País Valencià que publica absolutament tots els continguts en valencià. I ho fa per conviccions i amb l'objectiu de contribuir a la normalització de la nostra llengua en el sistema comunicatiu valencià, encara hui majoritàriament dominat pel castellà.

La realitat als quioscs del nostre país i a l'entorn digital és la falta de mitjans de comunicació de tot tipus elaborats íntegrament en la llengua dels valencians, elaborats per professionals valencians i editats des de la nostra terra.

A Diari La Veu fem periodisme en llengua pròpia moguts per l’apassionada defensa del valencià, per la igualtat lingüística i perquè volem exercir el dret de tots els ciutadans del nostre territori a ser informats pels mitjans socials de comunicació en valencià, tal com es reconeix a l'article 26 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Des d'aquesta perspectiva, nosaltres continuarem publicant tots els nostres continguts en valencià amb la teua ajuda. Agermana’t a Diari La Veu.

Si vols periodisme en llengua pròpia, agermana’t a Diari La Veu i dóna'ns suport econòmic.

Moisès Vizcaino

Editor de Diari La Veu i coordinador del grup La Veu del País Valencià.