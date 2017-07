Els treballadors del metall de València ja tenen nou conveni

La Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (Femeval), CCOO PV i UGT PV han segellat aquest dijous un principi d'acord del conveni col·lectiu provincial de València per a la indústria, tecnologia i servicis del metall de València, que afecta 76.000 treballadors i tindrà un període de vigència de tres anys.

El text del conveni, el que s'aplica a un nombre més elevat d'empleats valencians, manté invariable la clàusula de jornada flexible i permet la racionalització del gaudi de les huit hores de lliure disposició en cas de petició simultània que impedisca l'activitat. A més, posa "límits a la competència deslleial que llasta el sector servicis" amb l'aplicació del conveni a empreses multiservicis, segons destaca Femeval en un comunicat.

El preacord estableix increments salarials del 2% per a 2017, de l'1,8% per a 2018 i de l'1,5% per a 2019 (en 2016 es va pactar un 1,2%). A més, contempla una clàusula de revisió només per al càlcul de les taules salarials de l'any següent, sense que la revisió supose abonament d'endarreriments.

El text definitiu se signa en setembre

Femeval i les centrals sindicals han subscrit també un acord parcial de les taules salarials per a 2017 perquè puguen aplicar-se en la mensualitat d'agost o, si hi ha dificultats administratives, en setembre. Per aquest motiu s'han inclòs dos apartats d'endarreriments, segons si les taules s'apliquen en un mes o en un altre, i tindran com a data límit d'abonament el tercer mes des de la publicació de les taules en el Butlletí Oficial Provincial.

Segons indica la patronal del metall, ha prevalgut "una vegada més la voluntat i responsabilitat de les parts integrants de la comissió negociadora per a tancar un acord que garanteix la pau social, s'adapta a la realitat de les empreses del sector metall i mecànic i reforça l'estabilitat de prop de 76.000 treballadors". El text definitiu del conveni se signarà en setembre, després de redactar i adequar el preacord subscrit.