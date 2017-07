Sanitat activa l'alerta per altes temperatures en més de 130 municipis

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha activat per a aquest dijous el nivell alt o taronja per temperatures que podrien superar els 39 graus en més de 130 municipis de les comarques de la Foia de Bunyol, la Canal de Navarrés, la Ribera Alta, l'Horta Sud, la Costera, la Vall d'Albaida, el Comtat, la Safor i la Marina Alta, segons les prediccions del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM).

Concretament, l'alerta s'activa en les zones climatològiques 15, 16, 17, 18 i 20. Els municipis que corresponen a les esmentades zona climatològiques es poden consultar en aquest enllaç. De cara a aquest divendres, la previsió és que es mantinguen les temperatures en aquestes zones.

Així, davant aquest augment de temperatures, s'han activat les mesures per a transmetre les recomanacions de cara a previndre els efectes de la calor en la salut dels col·lectius més vulnerables, especialment persones majors, malalts crònics, persones socialment aïllades, persones que treballen en ambients exposats a la calor i xiquets. Sanitat posa a la disposició del ciutadà en la seua pàgina web tota la informació i consells d'actuació davant una possible onada de calor, i recorda el telèfon d'emergències (112) davant qualsevol sospita de risc per a la salut.



Des de la Conselleria es recomana tenir especial cura amb el sol entre les 12 hores i les 16 hores, així com l'ús freqüent de cremes protectores adequades. A més, aconsella evitar eixir al carrer en les hores més caloroses del dia, no realitzar exercici físic intens i recomana utilitzar roba folgada, lleugera i de colors clars i protegir-se el cap amb una gorra o barret. A casa, aconsella tancar les persianes, baixar els tendals en les façanes exposades al sol i procurar situar-se en les zones més fresques de la casa. També, insta la població a beure bastant aigua i amb freqüència, encara que no es tinga set; evitar l'excés d'alcohol, les begudes amb molta cafeïna i els menjars copiosos i calents, i decantar-se per plats frescs, fruites i verdures fresques.