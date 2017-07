El sector de les renovables insta el Consell a habilitar un procediment ràpid per a les instal·lacions fotovoltaiques

L'Associació Valenciana d'Empreses de l'Energia (Avaesen) insta el Consell a engegar un procediment administratiu ràpid per a instal·lacions solars fotovoltaiques que permeta aprofitar les oportunitats generades aquest dimecres amb la subhasta d'energia renovable, segons ha indicat l'organització empresarial en un comunicat.

Alguns dels concurrents a la subhasta han manifestat el seu interés per desenvolupar instal·lacions fotovoltaiques al País Valencià, tant aquells que tenen identificats i iniciats els projectes com els que han d'iniciar-los des de zero. En aquest sentit, el sistema de subhasta permet als adjudicataris desenvolupar la potència que resulte de l'adjudicació sense necessitat d'identificar encara la ubicació exacta dels projectes. De fet, segons Avaesen, alguns dels adjudicataris han confirmat que estan en disposició d'estudiar nous emplaçaments si es donen les condicions tècniques i legals adequades.

És per això que Avaesen insta la Conselleria d'Economia a habilitar "un procediment administratiu exprés que permeta captar tota la inversió i desenvolupament de plantes solars fotovoltaiques que siga possible". Açò permetria complir amb els objectius traçats pel conseller, Rafa Climent, en la presentació del Pla d'Energia Sostenible 2020, en el qual es marca la instal·lació de 600 mw d'energia solar fotovoltaica en l'autonomia per als pròxims 4 anys.

Territori amb les condicions "idònies" per generar energia solar

Una vegada conegut el resultat de la subhasta, en la qual la fotovoltaica ha resultat vencedora, "s'obri una gran oportunitat de captació d'inversió sostenible i generació d'ocupació qualificada", sosté l'organització que agrupa les empreses del sector. Per al president d'Avaesen, Marcos J. Lacruz, el territori valencià "té les condicions idònies, per radiació solar, per capacitat d'evacuació i per empreses qualificades per a desenvolupar megawats fotovoltaics, que permeten que el sector torne a dinamitzar-se i cree ocupació i riquesa".