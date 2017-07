CCOO PV adverteix que la baixada de l'atur es basa en llocs de treball temporals

CCOO PV creu que la baixada de l'atur no permet l'optimisme perquè se sosté en l'ocupació estacional i precària. "Apel·lem a la responsabilitat del govern valencià d'apostar per un altre model de creixement, que no sustente l'economia productiva en la precarització creixent de les condicions de treball”, ha assenyalat la secretària d'Ocupació del sindicat, Ana María García, després de conèixer les dades de l'Enquesta de Població Activa del segon trimestre.

A parer de la representant sindical, "és important que les xifres d'aturats milloren però no ho és menys que es cree ocupació de qualitat que done seguretat i estabilitat a les persones i a la nostra economia". En aquest sentit, ha destacat l'evolució del tipus de contracte, amb un clar increment de la contractació temporal respecte al primer trimestre (del 27,1% al 29,1%).

A més, García ha assegurat que no cal obviar que al País Valencià "encara" hi ha 451.700 persones sense treball i uns nivells de precarietat "alarmants". La responsable d'Ocupació de CCOO PV també ha ressaltat que la taxa de cobertura per atur "no arriba ni al 50% de la població aturada". A més, s'incrementa el percentatge de persones en atur de llarga durada, fet que implica una cronificació de l'atur.

“Durant 2016 hem mantingut un 26% de persones aturades que fa més de quatre anys que busquen faena”, ha indicat la dirigent sindical. D'altra banda, ha remarcat que la "feminització de la pobresa laboral" s'aguditza, atés que la taxa d'atur d'homes és del 16,13% i la de dones arriba al 21,10%.

"El mercat laboral valencià només ofereix treball de mala qualitat"

Per a CCOO PV, el valencià és un mercat laboral "ancorat en un model obsolet que sols ofereix ocupació de tan mala qualitat que no evita la consolidació de la pobresa laboral". En aquest sentit, la representant del sindicat ha emfatitzat que al seu parer és "prioritari" atendre les persones més desprotegides, "mentre no es duguen a terme accions perquè la recuperació siga efectiva”.

El sindicat majoritari ha reivindicat un pla de xoc per a l'ocupació i derogar les reformes laborals, a més d'impulsar sectors implicats en l'atenció a persones i desenvolupar una política industrial "potent" que contribuïsca a enfortir el sistema productiu. CCOO PV també ha apel·lat a millorar el sistema de protecció a la desocupació, implementant una nova prestació d'ingressos mínims, a més d'augmentar els sous, començant pel salari mínim.